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Una mujer tuvo que ser hospitalizada brevemente por el susto que le dio un robot humanoide mientras paseaba por Macao, indicó el miércoles a la AFP la policía.
Una mujer tuvo que ser hospitalizada brevemente por el susto que le dio un robot humanoide mientras paseaba por Macao, indicó el miércoles a la AFP la policía.
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La mujer “se sobresaltó al notar repentinamente un robot detrás de ella mientras utilizaba su teléfono móvil”.
Un video viral en las redes sociales muestra a una mujer gritándole a un robot, que agita sus brazos metálicos.
“Con todo lo que hay que hacer, ¿por qué molestarme? ¿Estás loco?”, le grita la mujer en cantonés.
Aunque no resultó herida y no tuvo ningún contacto físico con el robot, fue trasladada al hospital, indicó la policía en un comunicado.
“Ya ha abandonado el hospital y no ha presentado ninguna denuncia”, precisa el comunicado.
En el momento del incidente, el robot humanoide, similar a un modelo de la empresa china Unitree, estaba siendo pilotado por un hombre de Macao de unos cincuenta años que dijo estar haciendo pruebas y que quería utilizarlo para promocionar su empresa.
Unos vídeos compartidos en las redes sociales muestran a agentes escoltando al robot, pero la policía precisa que no ha confiscado el aparato.
El Gobierno chino anima a las empresas del país a desarrollar robots humanoides, cada vez más perfeccionados, que ya son capaces de ejecutar coreografías o de participar en carreras.
Sin embargo, las máquinas autónomas son muy poco comunes y la mayoría de estas demostraciones están preprogramadas o teledirigidas.
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