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"Con todo lo que hay que hacer, ¿por qué molestarme?", le gritó la mujer al robot.
"Con todo lo que hay que hacer, ¿por qué molestarme?", le gritó la mujer al robot.
/ South China Morning Post
Por Agencia AFP

Una mujer tuvo que ser hospitalizada brevemente por el susto que le dio un robot humanoide mientras paseaba por Macao, indicó el miércoles a la AFP la policía.

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