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La nueva serie Poco X8 Pro incluye un modelo inspirado en Iron Man. (Foto: mi.com)
La nueva serie Poco X8 Pro incluye un modelo inspirado en Iron Man. (Foto: mi.com)
Por Agencia Europa Press

La nueva serie de ‘smartphones’ POCO X8 Pro, compuesta por los modelos POCO X8 Pro, Pro Iron Man Edition y POCO X8 Pro Max, llega para redefinir el rendimiento con procesadores insignia Dimensity, así como con batería con capacidad de 8.500 mAh en el caso del modelo Pro Max, soportando hasta dos días de uso.

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