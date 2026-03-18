La nueva serie de ‘smartphones’ POCO X8 Pro, compuesta por los modelos POCO X8 Pro, Pro Iron Man Edition y POCO X8 Pro Max, llega para redefinir el rendimiento con procesadores insignia Dimensity, así como con batería con capacidad de 8.500 mAh en el caso del modelo Pro Max, soportando hasta dos días de uso.

La tecnológica ha presentado sus nuevos dispositivos de la serie X, que ahora pasa ser la nueva Serie X Pro, diseñada para ofrecer a rendimiento de “nivel insignia” accesible para todo el mundo, autonomía de larga duración, diseño premium y una experiencia de uso sencilla que “redefina los límites” de la gama media, sobre todo para los usuarios ‘gamers’.

En este sentido, destaca el POCO X8 Pro Max, una versión avanzada que se ha introducido por primera vez en la serie X, convirtiéndose a su vez en el primer ‘smartphone’ equipado con el procesador Dimensity 9500s, con lo que alcanza una puntuación de rendimiento en AnTuTu de 3.085.998.

Este procesador, fabricado con un proceso de 3 nanómetros, se basa en una arquitectura de CPU 4+4 All Big Core con una velocidad de reloj máxima de hasta 3,73 GHz. Como resultado, mejora la eficiencia energética del dispositivo, al tiempo que eleva el rendimiento. Asimismo, se acompaña de una memoria RAM LPDDR5X de 9600Mbps y almacenamiento UFS 4.1.

Por su parte, el nuevo POCO X8 Pro integra el procesador Dimensity 8500-Ultra, que ofrece un impulso del 25 por ciento en el rendimiento de la GPU y un menor consumo de energía. Ambos modelos cuentan con tazado de rayos por ‘hardware’, de cara a mejorar la experiencia en juegos móviles, ofreciendo mejor realismo para las luces y reflejos.

Siguiendo esta línea, esta nueva serie está preparada para las exigencias de los usuarios ‘gamers’ porque, además de la potencia a nivel de ‘hardware’, también integra el sistema WildBoost Optimization, que predice de forma inteligente la demanda de cálculo por fotograma, interviniendo de forma proactiva para “evitar caídas de frames”.

La nueva serie POCO X8 Pro. / POCO

Por tanto, ambos dispositivos ofrecen tasas de fotogramas más estables y menor consumo incluso en juegos exigentes. Además, también admite funciones como Smart frame rate, resolución Super 1.5K, toque de superresolución 24x y Game HDR. Esto se traduce en juego más fluido con detalles nítidos y gráficos inmersivos.

Además, todo ello está respaldado por su tecnología LiquidCool que, en el caso del POCO X8 Pro Max se complementa con el sistema de refrigeración POCO 3D IceLoop, el cual utiliza refrigeración líquida de 5.800 mm y una protuberancia 3D especializada sobre el ‘chipset’, que mejora significativamente la eficiencia térmica y reduce la temperatura del SoC hasta en 3 grados.

Batería con autonomía para dos días

POCO ha subrayado la capacidad de batería de los nuevos integrantes de la serie, sobre todo el POCO X8 Pro Max, que cuenta con una capacidad de 8.500 mAh, la más grande de la firma POCO. De esta manera, ofrece una autonomía de dos días con una sola carga.

Además, la tecnológica ha hecho hincapié en que mantiene el 80 por ciento de su capacidad incluso después de 1.600 ciclos de carga, esto se traduce en unos seis años de uso regular sin empeorar prácticamente.

El POCO X8 Pro, por su parte, equipa una batería de silicio de carbono de 6.500 mAh, con lo que también ofrece una resistencia duradera. Igualmente, ambas opciones disponen de carga rápida de 100W y carga inversa de 27 W.

Pantalla inmersiva y diseño premium

Finalmente, la experiencia de los nuevos POCO X8 Pro y Pro Max se completa con una pantalla de 6,59 y 6,83 pulgadas respectivamente, con 3.500 nits de brillo máximo en el 25 por ciento de la pantalla para garantizar una visibilidad de calidad en entornos luminosos.

También cuentan con atenuación PWM de 3840Hz y triple certificación TÜV Rheinland para el cuidado ocular. A ello se le suma un sensor de huella dactilar ultrasónico, así como cristal Corning Gorilla Glass 7i. POCO ha señalado igualmente que disponen de certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K de resistencia al polvo y al agua.

En lo relativo al diseño, cuentan con líneas “minimalistas” con un marco de metal y una parte trasera de vidrio, disponible en los colores blanco, negro y azul. Sin embargo, lo que más destaca en la parte trasera son sus módulos de cámaras “inspirados en circuitos de carreras”, que cuentan con luz dinámica RGB que ofrece efectos de iluminación personalizables para distintas notificaciones, juegos y reproducción de música.

Asimismo, se ha lanzado una versión desarrollada junto a Marvel, POCO X8 Pro Iron Man Edition, que incluye un diseño inspirado en una de las armaduras negra y dorada de Stark Industries en la saga de superhéroes. Así, cuenta con un cuerpo negro con detalles dorados brillantes y el flash actúa como Reactor Arc en el centro. También ofrece una interfaz personalizada de Iron Man.

Por su parte, la cámara de ambos móviles cuenta con un sensor principal de 50 MP y una cámara ‘selfie’ de 20MP. En el caso del modelo Pro Max, utiliza un sensor Light Fusion 600, mientras que POCO X8 Pro está equipado con un sensor Sony IMX882 para la cámara principal.

Además, la cámara también cuenta con funciones de inteligencia artificial como UltrSnap y tomas dinámicas, que facilitan la captura de movimiento continuo. También integra un Asistente de Creatividad que simplifica le edición de fotos.

En cuanto al sonido cuenta con altavoces simétricos duales con Hi-Res Audio y Dolby Atmos. También permiten un aumento del 400 por ciento del volumen para entornos abiertos.

Conectividad y funciones inteligentes

Todo ello está impulsado por el sistema operativo HyperOS 3, con el que la compañía asegura una experiencia diaria inteligente y conectada, de la mano de Xiaomi HyperConnect para conexión fluida entre dispositivos y Xiaomi HyperIsland para notificaciones en directo.

También integran las capacidades de inteligencia artificial Google Gemini y Circle to Search, además de Ticket Purchase Mode, que se introduce por primera vez para ayudar a la compra de entradas durante ventas de alta demanda. Otra de las características que ofrece es Xiaomi Offline Communication que permite llamadas de voz incluso sin red con otros dispositivos Xiaomi.

Con todo ello, el nuevo POCO X8 Pro está disponible desde 399,99 euros para su versión de 8 + 125 GB, así como por 479,99 euros para su versión de 12 + 512 GB. Por su parte el POCO X8 Pro Max está disponible por 529,99 euros para la versión de 12 + 256 GB y por 579,99 euros para la versión de 12 + 512 GB. Finalmente, la versión POCO X8 Pro Iron Man Edition está disponible por 499,99 euros con una configuración de 12 + 512 GB.