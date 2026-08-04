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Resumen

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Robot humanoide con Gemin Robotics 2.
Robot humanoide con Gemin Robotics 2.
/ GOOGLE
Por Agencia Europa Press

Google avanza en la robótica con su nuevo modelo de visión, lenguaje y acción más avanzado Gemini Robotics 2, que agrega mejoras para extender el control inteligente de movimientos a todo el cuerpo, destreza avanzada a la hora de realizar tareas y colaboración entre múltiples robots.

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