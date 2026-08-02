Sedapal informa corte de agua para los próximos días: horario y zonas afectadas en Lima | Foto: Composición EC
Sedapal informa corte de agua para los próximos días: horario y zonas afectadas en Lima | Foto: Composición EC
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA

DOMINGO 2 DE AGOSTO

San Juan de Lurigancho (4:07 a.m. hasta las 2:00 p.m.)

  • URB LOS JARDINES DE SAN JUAN

LUNES 3 DE AGOSTO

San Antonio de Huarochiri (2:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.)

  • AGRU FAMILIAR ANCHI_ECNCCAGRU FAMILIAR DIVINO NO JESUS
  • APV LAS VILLAS DE NIEVERIA-ECNC
  • APV VELO HORIZONTE 1ERA ETAPA NIEVERIA - ECNC
  • APV VELO HORIZONTE 2DA ETAPA NIEVERIA -ECNC
  • ASOC CALIFORNIA DE NIEVERIA 2DA ETAPA
  • ASOC CASA HUERTA PARAISO DE HUACHIPA
  • ASOC DE POBLADORES LOS HUERTOS DE NIEVERIA-ECNC
  • ASOC DULCE AMANECER DE NIEVERIA
  • ASOC EL REMANSO DE NIEVERIA
  • ASOC LAS BRISAS DE HUACHIPA
  • ASOC LOS ALAMOS DE NIEVERIA - ECNC
  • ASOC LOS ANGELES DE HUACHIPA
  • ASOC LOS CASTORES DE NIEVERIA
  • ASOC LOS CEDROS DE NIEVERIA-ECNC
  • ASOC LOS JARDINES DE NIEVERIA - ECNC
  • ASOC LOS SAUCES DE NIEVERIA-ECNC
  • ASOC LOS TOPACIOS DE NIEVERIA-ECNC
  • ASOC LOS TULIPANES DE NIEVERIA-ECNC
  • ASOC LOTIZ. EL HUERTO DE NIEVERIA 2DA Y 3ERA ETAPA
  • ASOC LOTIZ. SANTA ANA DE NIEVERIA
  • ASOC PAMPA HUARACA
  • ASOC PROP. HEREDEROS HERMANOS VALENZUELA
  • ASOC PROP. LA POSADA DE MAYORAZGO
  • ASOC PROP. LAS CASUARINAS DE NIEVERIA 1ERA ETAPA
  • ASOC PROP. LAS CASUARINAS DE NIEVERIA 2DA ETAPA
  • ASOC PROP. VIV. CRISTO ES AMOR
  • ASOC SAN FRANCISCO SECTOR NIEVERIA
  • ASOC SAN JOSE DE NIEVERIA
  • P.V CORAZON DE JESUS
  • P.V VIRGEN DE CHAPIURB ALAMEDA DE HUACHIPA
  • URB LOTIZACIÓN PRE URBANA NIEVERIA

San Juan de Miraflores (3:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.)

  • A.H MARTIRES DE SAN JUAN
  • A.H SAN ANTONIO DE PADUA
  • A.H SOL DE LOS MILAGROS
  • A.H VIRGEN DE GUADALUPE
  • P.J VILLA SOLIDARIDAD
  • URB VILLA JARDIN

Ate (6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.)

  • URB LOS ANGELES DE VITARTE

San Martín de Porres (7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.)

  • A.H 3 DE MAYO
  • AGRU DE PROP. ALAMOS DEL NARANJAL 1RA ET.
  • APV LOS ALCANFORES DE NARANJAL
  • APV EL CARIBE DEL NARANJAL
  • APV LINARES ROJAS CABO GRP JUAN
  • APV LAS ORQUÍDEAS DE NARANJAL
  • APV PARAISO DEL NORTE
  • APV EL PORTAL DE NARANJAL
  • APV EL ROSAL DE NARANJAL
  • ASOC DE PROP DEL PROGRAMA DE VIV VISTA HERMOSA
  • ASOC DE PROP LAS LOMAS DE NARANJAL
  • ASOC DE PROP. DE VIV EL NARANJAL
  • ASOC DE VIV INMACULADA CONCEPCION
  • ASOC DE VIV PREDIO SAN SEBASTIAN
  • ASOC DE VIV. BUENAVISTA I
  • ASOC DE VIV. BUENAVISTA II
  • ASOC DE VIV. SEÑOR DEL SANTUARIO
  • ASOC DEL PROG DE VIV VISTA HERMOSA II ETAPA
  • ASOC HABILIT PRE URB HUERTOS DE NARANJAL
  • COOP BATA CALLAO
  • COOP COPSA
  • COOP DE VIV. CENTRO MIN PERU
  • COOP EL NARANJAL
  • COOP VIV. DE LA POLICÍA NAC (PROG EL NARANJAL)
  • P.V LOS ALAMOS 4TA ET.
  • P.V ALEJANDRIA
  • P.V ARUBA 03
  • P.V CALIFORNIA
  • P.V CAPULLANA
  • P.V CARIBE DE NARANJAL II ET.
  • P.V CARIBE DE NARANJAL III ET.
  • P.V EL ALAMO II ETAPA
  • P.V EL ALAMO I ETAPA
  • P.V EL REMANSO DE NARANJAL
  • P.V HUERTOS DE NARANJAL
  • P.V LOS ALAMOS II ETAPA
  • P.V LOS ALAMOS III
  • P.V LOS CASTAOS
  • P.V LUCERITO DE NARANJAL
  • P.V MANIZALES II ET.
  • P.V NUEVA ESPERANZA
  • P.V LAS ORQUIDEAS DE NARANJAL
  • P.V PARAISO DEL NORTE II ET.
  • P.V PAULINA DE NARANJAL
  • P.V LOS PINOS DE NARANJAL
  • P.V PRADERAS DE NARANJAL IV ETAPA
  • P.V REAL MADRID II
  • P.V RESID. LAS CASUARINAS DE NARANJAL
  • P.V RESID. SANTA MARIA DE NARANJAL
  • P.V RESID. SANTA MARIA II
  • P.V SANTA CECILIA DEL NARANJAL
  • P.V SANTA PATRICIA DE NARANJAL
  • P.V URB RESID LA PAZ
  • P.V VILLARREAL
  • P.V LAS VIAS DE NARANJAL V ETAPA
  • P.V LAS VIAS DE NARANJAL
  • P.V LAS VIAS DE NARANJAL I ET.
  • P.V LAS VIAS DE NARANJAL II ET.
  • URB EL BOSQUE I ETAPA
  • URB HABIL. PRE URBANA HUERTOS EL NARANJAL
  • URB HABILT. URBANA HUERTOS DE NARANJAL
  • URB PROG RESID SAN JAVIER
  • URB RESD. LOS PETALOS DE NARANJAL
  • URB RESID. JHIRE
  • URB EL SOL DEL NARANJAL