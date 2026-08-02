El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para la primera semana de julio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
DOMINGO 2 DE AGOSTO
San Juan de Lurigancho (4:07 a.m. hasta las 2:00 p.m.)
- URB LOS JARDINES DE SAN JUAN
LUNES 3 DE AGOSTO
San Antonio de Huarochiri (2:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.)
- AGRU FAMILIAR ANCHI_ECNCCAGRU FAMILIAR DIVINO NO JESUS
- APV LAS VILLAS DE NIEVERIA-ECNC
- APV VELO HORIZONTE 1ERA ETAPA NIEVERIA - ECNC
- APV VELO HORIZONTE 2DA ETAPA NIEVERIA -ECNC
- ASOC CALIFORNIA DE NIEVERIA 2DA ETAPA
- ASOC CASA HUERTA PARAISO DE HUACHIPA
- ASOC DE POBLADORES LOS HUERTOS DE NIEVERIA-ECNC
- ASOC DULCE AMANECER DE NIEVERIA
- ASOC EL REMANSO DE NIEVERIA
- ASOC LAS BRISAS DE HUACHIPA
- ASOC LOS ALAMOS DE NIEVERIA - ECNC
- ASOC LOS ANGELES DE HUACHIPA
- ASOC LOS CASTORES DE NIEVERIA
- ASOC LOS CEDROS DE NIEVERIA-ECNC
- ASOC LOS JARDINES DE NIEVERIA - ECNC
- ASOC LOS SAUCES DE NIEVERIA-ECNC
- ASOC LOS TOPACIOS DE NIEVERIA-ECNC
- ASOC LOS TULIPANES DE NIEVERIA-ECNC
- ASOC LOTIZ. EL HUERTO DE NIEVERIA 2DA Y 3ERA ETAPA
- ASOC LOTIZ. SANTA ANA DE NIEVERIA
- ASOC PAMPA HUARACA
- ASOC PROP. HEREDEROS HERMANOS VALENZUELA
- ASOC PROP. LA POSADA DE MAYORAZGO
- ASOC PROP. LAS CASUARINAS DE NIEVERIA 1ERA ETAPA
- ASOC PROP. LAS CASUARINAS DE NIEVERIA 2DA ETAPA
- ASOC PROP. VIV. CRISTO ES AMOR
- ASOC SAN FRANCISCO SECTOR NIEVERIA
- ASOC SAN JOSE DE NIEVERIA
- P.V CORAZON DE JESUS
- P.V VIRGEN DE CHAPIURB ALAMEDA DE HUACHIPA
- URB LOTIZACIÓN PRE URBANA NIEVERIA
San Juan de Miraflores (3:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.)
- A.H MARTIRES DE SAN JUAN
- A.H SAN ANTONIO DE PADUA
- A.H SOL DE LOS MILAGROS
- A.H VIRGEN DE GUADALUPE
- P.J VILLA SOLIDARIDAD
- URB VILLA JARDIN
Ate (6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.)
- URB LOS ANGELES DE VITARTE
San Martín de Porres (7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.)
- A.H 3 DE MAYO
- AGRU DE PROP. ALAMOS DEL NARANJAL 1RA ET.
- APV LOS ALCANFORES DE NARANJAL
- APV EL CARIBE DEL NARANJAL
- APV LINARES ROJAS CABO GRP JUAN
- APV LAS ORQUÍDEAS DE NARANJAL
- APV PARAISO DEL NORTE
- APV EL PORTAL DE NARANJAL
- APV EL ROSAL DE NARANJAL
- ASOC DE PROP DEL PROGRAMA DE VIV VISTA HERMOSA
- ASOC DE PROP LAS LOMAS DE NARANJAL
- ASOC DE PROP. DE VIV EL NARANJAL
- ASOC DE VIV INMACULADA CONCEPCION
- ASOC DE VIV PREDIO SAN SEBASTIAN
- ASOC DE VIV. BUENAVISTA I
- ASOC DE VIV. BUENAVISTA II
- ASOC DE VIV. SEÑOR DEL SANTUARIO
- ASOC DEL PROG DE VIV VISTA HERMOSA II ETAPA
- ASOC HABILIT PRE URB HUERTOS DE NARANJAL
- COOP BATA CALLAO
- COOP COPSA
- COOP DE VIV. CENTRO MIN PERU
- COOP EL NARANJAL
- COOP VIV. DE LA POLICÍA NAC (PROG EL NARANJAL)
- P.V LOS ALAMOS 4TA ET.
- P.V ALEJANDRIA
- P.V ARUBA 03
- P.V CALIFORNIA
- P.V CAPULLANA
- P.V CARIBE DE NARANJAL II ET.
- P.V CARIBE DE NARANJAL III ET.
- P.V EL ALAMO II ETAPA
- P.V EL ALAMO I ETAPA
- P.V EL REMANSO DE NARANJAL
- P.V HUERTOS DE NARANJAL
- P.V LOS ALAMOS II ETAPA
- P.V LOS ALAMOS III
- P.V LOS CASTAOS
- P.V LUCERITO DE NARANJAL
- P.V MANIZALES II ET.
- P.V NUEVA ESPERANZA
- P.V LAS ORQUIDEAS DE NARANJAL
- P.V PARAISO DEL NORTE II ET.
- P.V PAULINA DE NARANJAL
- P.V LOS PINOS DE NARANJAL
- P.V PRADERAS DE NARANJAL IV ETAPA
- P.V REAL MADRID II
- P.V RESID. LAS CASUARINAS DE NARANJAL
- P.V RESID. SANTA MARIA DE NARANJAL
- P.V RESID. SANTA MARIA II
- P.V SANTA CECILIA DEL NARANJAL
- P.V SANTA PATRICIA DE NARANJAL
- P.V URB RESID LA PAZ
- P.V VILLARREAL
- P.V LAS VIAS DE NARANJAL V ETAPA
- P.V LAS VIAS DE NARANJAL
- P.V LAS VIAS DE NARANJAL I ET.
- P.V LAS VIAS DE NARANJAL II ET.
- URB EL BOSQUE I ETAPA
- URB HABIL. PRE URBANA HUERTOS EL NARANJAL
- URB HABILT. URBANA HUERTOS DE NARANJAL
- URB PROG RESID SAN JAVIER
- URB RESD. LOS PETALOS DE NARANJAL
- URB RESID. JHIRE
- URB EL SOL DEL NARANJAL
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