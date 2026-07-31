La robótica está en todos lados, incluso en la difusión cultural. Un grupo de universitarios peruanos ha planteado un robot autónomo que pueda ayudar en la promoción de la cultura cinematográfica, y que se estrenará nada menos que en la Feria de Cine Regional de Áncash, donde podrá interactuar con el público.

El robot llamado Chavi puede dar información de la programación, proyección de tráilers y material audiovisual del festival.

La construcción de este robot formó parte del curso de Diseño Mecatrónico de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Braian Hurtado, integrante del equipo, explicó que el objetivo principal del proyecto es atraer al público y brindar información detallada sobre temas culturales.

“La ventaja de Chavi es que nosotros podemos brindarle la información que queramos, en este caso su base de datos está centrada en información de películas o series del cine regional y Chavi se va a encargar de difundirlo”, indicó a la agencia Andina.

Este robot cuenta con navegación autónoma, proyección de contenido multimedia y un sistema de lenguaje conversacional. Esto quiere decir que se puede desplazar y mantener conversaciones, por lo que “podrá sugerir películas o series basadas en categorías solicitadas por los asistentes”.

En esa línea, los estudiantes han implementa un sistema de LLM conversacional. Además, cuenta con un sistema de expresiones faciales que “están orientadas a mejorar la experiencia de interacción humana”.

Hoy se encuentra finalizada su estructura interna y la integración de los componentes operativos y electrónicos. Se está desarrollando una carcasa externa y validación durante el mes de agosto. A finales del mes participará en en la Feria de Cine Regional de Áncash, que se realizará del 17 al 22 de agosto del 2026.