El robot Chavi está diseñado para la conversación, navegación, interacción y proyección de películas. (Foto: Andina)
El robot Chavi está diseñado para la conversación, navegación, interacción y proyección de películas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La robótica está en todos lados, incluso en la difusión cultural. Un grupo de universitarios peruanos ha planteado un robot autónomo que pueda ayudar en la promoción de la cultura cinematográfica, y que se estrenará nada menos que en la Feria de Cine Regional de Áncash, donde podrá interactuar con el público.

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