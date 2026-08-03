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Esta foto, tomada el 3 de julio de 2026, muestra a enfermeras colaborando en una cirugía de cáncer de pulmón con el nuevo sistema quirúrgico asistido por robot Da Vinci 5, en el Hospital St Bartholomew’s de Londres. Los sistemas robóticos pueden utilizarse en diversas especialidades, entre ellas la urología, la ginecología, la cirugía colorrectal, torácica y abdominal o general. El gobierno del Reino Unido se ha fijado el objetivo de que, para 2035, la asistencia robótica se utilice en 9 de cada 10 cirugías mínimamente invasivas en Inglaterra. (Foto de CARLOS JASSO / AFP)
Esta foto, tomada el 3 de julio de 2026, muestra a enfermeras colaborando en una cirugía de cáncer de pulmón con el nuevo sistema quirúrgico asistido por robot Da Vinci 5, en el Hospital St Bartholomew’s de Londres. Los sistemas robóticos pueden utilizarse en diversas especialidades, entre ellas la urología, la ginecología, la cirugía colorrectal, torácica y abdominal o general. El gobierno del Reino Unido se ha fijado el objetivo de que, para 2035, la asistencia robótica se utilice en 9 de cada 10 cirugías mínimamente invasivas en Inglaterra. (Foto de CARLOS JASSO / AFP)
/ CARLOS JASSO
Por Agencia AFP

El doctor Sasha Stamenkovic se quita el casco de realidad virtual en 3D. “Hoy hemos llevado a cabo una intervención muy, muy compleja”, se felicita el cirujano, tras una operación robotizada que ha permitido extirpar un tumor del pulmón de un paciente.

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