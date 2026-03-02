Honor es más conocida por sus smartphones, pero en este Mobile World Congress 2026 (MWC) la marca china sorprendió al público al presentar su nuevo humanoide, al que introdujo en su ‘keynote’ haciéndolo imitar el famoso paso lunar de Michael Jackson.

El androide es parte de la ambición de Honor por aplicar su conocimiento tecnológico en más rubros, incluyendo el emergente mercado de los robots humanoides. Como parte de este impulso, el conglomerado compró la empresa robótica Unitree el año pasado.

Sus robots humanoides, que todavía no tiene fecha de lanzamiento, se centrarán principalmente en tres escenarios: asistencia en las compras, inspecciones en el lugar de trabajo y, especialmente, la compañía de apoyo doméstico.

No fue el único compañero robótico presentado por Honor, que durante su presentación también introdujo el Robot Phone, un compañero robótico adherido a un celular por un brazo mecánico que simula la cabeza de un robot, permitiéndole realizar múltiples funciones para su usuario incluyendo responder preguntas, ayudar en videollamadas y ejercer como cámara. Se prevé su comercialización a partir del segundo semestre de este año.

James Li, CEO de HONOR, afirmó: “Con lo centrado en el ser humano como nuestro faro, navegamos el crecimiento de la AI a través de dos rayos: el CI y la CE, uniendo tres formas de inteligencia. Estamos explorando el nuevo paradigma de dispositivos de AI con Alpha Phone; albergando el nuevo paradigma de ecosistema de AI con Alpha Store; y construyendo el nuevo paradigma de una civilización silicio-carbono con Alpha Lab. Con las tres olas del Alpha Plan, ahora tenemos todos los componentes en su lugar y estamos impulsando este viaje a máxima velocidad”.