El Comercio estuvo en San Francisco y asistió al Galaxy Unpacked, evento donde pudimos conocer de primera mano las novedades del S26, la tercera generación de teléfonos con IA de Samsung. Más allá de las especificaciones técnicas, los dispositivos apuestan por una integración silenciosa de la inteligencia artificial en la rutina diaria, con funciones que operan en segundo plano y buscan resolver situaciones concretas del día a día.

La inteligencia artificial ya no aparece como una función que se activa ni como una novedad que exige aprendizaje para el usuario. En los nuevos celulares, la IA se integra al uso cotidiano de forma casi imperceptible, impulsado por mejoras de software y hardware el teléfono se convierte en un acompañante ideal desde que sales de casa hasta que terminas la jornada. Una herramienta intuitiva y, por qué no, creativa también.

Rutina diaria y muchas soluciones cotidianas

El celular forma parte de nuestro día a día, sea en dirección a nuestro centro de estudios o trabajo, caminando por la calle o en el transporte público, siempre consultamos información personal en pantalla: correos laborales, notificaciones bancarias o mensajes privados. Algunos bajo el temor que su información quede expuesta usan filtros externos de pantalla para mitigar la visibilidad. En Galaxy S26, el sistema permite configurar el dispositivo para reducir el ángulo de visión y limitar la información, brindando a los usuarios control sobre sus contenidos.

A diferencia de las películas adhesivas de privacidad tradicionales, la Pantalla de Privacidad integrada del Galaxy mantiene una calidad de visualización completa desde todas las direcciones cuando está desactivada, y limita la visibilidad para otras personas desde ángulos laterales cuando se activa, incluso al cambiar entre orientación vertical y horizontal. Además, también permite configurarla de manera parcial, limitando de manera inteligente la visibilidad de las ventanas emergentes de notificación.

Constantemente las llamadas no solicitadas, desconocidas o spam siguen siendo uno de los principales puntos que más interrupción ocasionan hasta ahora. Pero qué pasaría si pudieras identificar a las llamadas desconocidas y saber previamente su intención para poder decidir si la aceptas. Call Screening es la tecnología con IA que permite gestionar mejor tus llamadas. No es un bloqueo de comunicaciones, es un asistente permanente que gestiona mejor en contextos donde el tiempo y la atención son limitados.

A lo largo del día, el celular también se convierte en una herramienta de uso intensivo. Videollamadas, correos, mapas, música, documentos y aplicaciones funcionan en paralelo. En este escenario, el rendimiento estable y la correcta gestión del calor resultan claves. Los nuevos dispositivos están diseñados para sostener jornadas largas de uso sin sobrecalentarse ni perder fluidez, algo que impacta directamente en la experiencia diaria y no solo en el entretenimiento.

Hacia la tarde, el teléfono suele cumplir un rol práctico y por qué no, utilitario como escanear documentos, guardar recibos o enviar archivos es parte de la rutina. La inteligencia artificial permite detectar bordes, corregir reflejos, reducir arrugas y unir varios documentos en un solo archivo listo para compartir. Al mismo tiempo, capturas de pantalla y archivos se organizan automáticamente en la galería, reduciendo el desorden digital acumulado.

Pero también hay opción de dinamizar y por qué no, dejar fuera los límites de la creatividad. Revisar fotos, editarlas o compartir contenido ya no requiere aplicaciones externas. Desde la misma galería, Creative Studio permite eliminar objetos que distraen, cambiar fondos o ajustar imágenes con indicaciones simples. La creación de contenido se integra así a un uso cotidiano, sin procesos técnicos complejos. Basta con un prompt y ganas de experimentar.

Además de Bixby, el agente conversacional de Samsung, la serie Galaxy S26 integra una selección de agentes, incluidos Gemini y Perplexity para adecuarse mejor a tus necesidades y con acceso ilimitado a la creación de contenido.

Un viaje, un concierto o una reunión de amigos en la noche, con Nightography Video puedes mantener las imágenes más nítidas y vibrantes incluso en escenas con poca luz. Además, olvida de las imágenes movidas, con Super Steady tendrás una opción de bloqueo horizontal para mayor estabilidad y para facilitar un encuadre consistente, incluso en senderos irregulares o actividades de ritmo rápido.

Con Now Nudge, si un amigo te pide fotos de un viaje reciente, Galaxy S26 sugiere automáticamente fotos de la Galería, eliminando la necesidad de buscar en álbumes o cambiar entre aplicaciones. Al recibir un mensaje sobre una reunión, puede reconocer las entradas relacionadas en el calendario y verificar si hay conflictos y mucho más según el contexto personal, ayudando a los usuarios a mantenerse organizados durante todo el día.

Si ves un estilo que te encanta, Circle to Search con Google también identifica todo, desde la chaqueta hasta los zapatos, todo en una sola búsqueda.

En conjunto, estas funciones reflejan un cambio en la forma de usar el celular. La inteligencia artificial deja de buscar protagonismo y actúa como una capa invisible que entiende el contexto y ofrece soluciones prácticas plenamente integradas a la rutina y que evoluciona constantemente.