Gemini ya permite compartir pantalla con otras aplicaciones e interactuar con ellas

Gemini, la inteligencia artificial generativa de Google, acaba incorporar una de las mejores funciones –antes disponible solo en algunos dispositivos– en su última actualización: pantalla dividida. De esta manera, ahora es posible no solo compartir pantalla con otra aplicación, sino también interactuar con ella en tiempo real, lo que agiliza consultas y tareas sin cambiar de ventana.

La novedad, detectada por el portal especializado ‘Android Authority’, está llegando con la versión 17.5.42.ve.arm64 de la aplicación de Google en Android. Hasta ahora, esta capacidad estaba reservada principalmente para dispositivos con pantallas grandes, como plegables o tablets, pero comienza a expandirse a cualquier smartphone compatible.

Con esta función activada, Gemini puede reconocer el contenido que se muestra en la otra aplicación abierta en pantalla dividida. Por ejemplo, si el usuario abre la Play Store junto a la IA, aparecerá la opción “Compartir pantalla y contenido de la aplicación”. Al aceptarla, Gemini podrá analizar lo que aparece y responder preguntas sobre valoraciones, funciones, tamaño de descarga u otros datos relevantes.

/ Android Authority

El medio citado logró activar la herramienta y reveló una nueva interfaz diseñada para facilitar este intercambio de información. La integración permite realizar consultas más rápidas y precisas sin necesidad de copiar y pegar texto o describir manualmente lo que se ve en pantalla, lo que supone un avance en la experiencia multitarea.

Para utilizarla cuando esté disponible, basta con abrir Gemini, acceder al menú de aplicaciones recientes y seleccionar la opción de dividir pantalla. Luego se elige la segunda app y se pulsa en “Compartir pantalla” para que la IA pueda acceder al contenido mostrado.

No obstante, existen limitaciones. En algunos casos, Gemini no analiza directamente el contenido visual, sino información básica como la URL si se trata de un navegador. Aun así, la función representa un paso relevante en la evolución de la inteligencia artificial integrada al sistema, al convertirla en una herramienta más ágil dentro del uso cotidiano del celular.