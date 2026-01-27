China lanza nuevos modelos de IA tan potentes como ChatGPT, Claude o Gemini y reduce la brecha con EE.UU.

Alibaba Cloud y Moonshot AI han empezado el año con el lanzamiento de sendos modelos de inteligencia artificial (IA), con los que China reduce la brecha que lo separa de Estados Unidos en la carrera tecnológica, a la espera de la llegada de la nueva versión de DeepSeek.

DeepSeek prepara la llegada de su siguiente gran modelo de lenguaje, DeepSeek V4, que se espera que presente en febrero con capacidades avanzadas de programación, una nueva arquitectura más eficiente y nuevas tecnologías que mejoran la comprensión y la atención.

Antes, Alibaba Cloud ha lanzado Qwen3-Max-Thinking, un modelo de razonamiento insignia que ofrece un rendimiento en línea con GPT-5.2-Thinking, Claude-Opus-4.5 y Gemini 3 Pro en conocimiento factual, razonamiento complejo, seguimiento de instrucciones, alineación con las preferencias humanas y capacidades de los agentes.

Qwen3-Max-Thinking destaca por sus capacidades de uso de herramientas adaptativas, que llevan al modelo a seleccionar de manera autónoma sus capacidades de Búsqueda, Memoria e Intérprete de Código durante las conversaciones, evitando a los usuarios tener que hacerlo manualmente para cada tarea.

Asimismo, emplea técnicas avanzadas de escalamiento en tiempo de prueba que aumentan el rendimiento del razonamiento mediante la asignación de computación adicional durante la inferencia, como ha explicado la compañía tecnológica.

Por otra parte, Moonshot AI también ha presentado su modelo más avanzado, respaldada por Alibaba. En este caso, se trata de un modelo multimodal y agéntico de código abierto de 1 billón de parámetros (32.000 millones de parámetros activos).

Según la compañía, Kimi K2.5 no solo tiene un rendimiento en razonamiento, comprensión de imagen y vIdeo, programación, amplitud de contexto y búsqueda agéntica similar a otros modelos avanzados como GPT-5.2, Claude 4.5 Opus, Gemini 3 Pro, DeepSeek V3.2 y Qwen3 VL, sino que en algunos test llega a superarlos.

Con estos modelos, y a la espera de lo nuevo de DeepSeek, Alibaba Cloud y Moonshot AI reducen la brecha que las separa de las empresas más avanzadas de Estados Unidos, a saber, OpenAI, Google y Anthropic, poniéndose a la altura de GPT, Gemini y Claude, cuyas últimas iteraciones despuntan en razonamiento, comprensión del contexto, programación y capacidades de agente.