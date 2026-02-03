Escuchar
(2 min)
La IA de Google Gemini. EUROPA PRESS / REMITIDA / HANDOUT por GOOGLE

La IA de Google Gemini. EUROPA PRESS / REMITIDA / HANDOUT por GOOGLE

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La IA de Google Gemini. EUROPA PRESS / REMITIDA / HANDOUT por GOOGLE
La IA de Google Gemini. EUROPA PRESS / REMITIDA / HANDOUT por GOOGLE
/ GOOGLE
Por Agencia Europa Press

Google está trabajando en nuevas herramientas para su asistente de inteligencia artificial (IA)Gemini que permitirán importar las conversaciones que los usuarios han mantenido en otros ‘chatbots’ para evitar perderlas, y descargar las imágenes generados en resolución 4K.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
¿Usas ChatGPT, pero quieres probar Gemini? Ahora podrás importar tus conversaciones
Inteligencia Artificial

¿Usas ChatGPT, pero quieres probar Gemini? Ahora podrás importar tus conversaciones

¿Qué es la Web 4.0 y por qué es un reto tecnológico en la era de la inteligencia artificial?
Actualidad

¿Qué es la Web 4.0 y por qué es un reto tecnológico en la era de la inteligencia artificial?

El precio de los móviles subirá este año por culpa de la inteligencia artificial
Inteligencia Artificial

El precio de los móviles subirá este año por culpa de la inteligencia artificial

IA agéntica cambia el comercio electrónico: la propuesta de Microsoft para dar soluciones a minoristas
Actualidad

IA agéntica cambia el comercio electrónico: la propuesta de Microsoft para dar soluciones a minoristas