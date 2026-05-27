Resumen

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Los grandes productores globales de cobre presentes en el Perú resaltaron la importancia de mantener la estabilidad jurídica en el XVI Simposio.
Los grandes productores globales de cobre presentes en el Perú resaltaron la importancia de mantener la estabilidad jurídica en el XVI Simposio.
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La economía global ingresa a un nuevo escenario dominado por dos grandes tendencias o súper-ciclos: la transición energética y la Inteligencia Artificial (IA), las cuales requerirán ingentes volúmenes de minerales críticos, como el cobre.

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