La economía global ingresa a un nuevo escenario dominado por dos grandes tendencias o súper-ciclos: la transición energética y la Inteligencia Artificial (IA), las cuales requerirán ingentes volúmenes de minerales críticos, como el cobre.

Esto, en un “entorno de juego con menor crecimiento económico, superior inflación y mayores restricciones al acceso de capital”, advirtió la experta en globalización y miembro de la Cámara de los Lores británica, Dambisa Moyo, en el Simposio – XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la SNMPE.

De allí, la importancia de desarrollar los grandes proyectos de cobre que tenemos en cartera, como Tía María (US$1.800 millones), el cual “se ha socializado, ya no tiene la oposición (de antes) y está en construcción”, manifestó Roque Benavides, presidente de Compañía de Minas Buenaventura.

Se trata, en efecto, de un proyecto que Southern Copper ha tenido la “oportunidad de poder arrancar, que está en construcción y que avanza muy bien”.

Así lo expresó Isaac Franklin, director general de administración de Americas Mining Corporation, holding del Grupo Mexico que tiene bajo su paraguas a Southern Copper.

De acuerdo al ejecutivo, la clave para desarrollar Tía María – tras 15 años de tentativas - ha sido la paciencia, una virtud a la que la empresa está acostumbrada porque en la industria minera pueden “pasar muchos CEO, ‘Chairmans’ y personas [al mando]” antes de que un proyecto vea la luz.

Isaac Franklin, director general de administración de Americas Mining Corporation, holding del Grupo Mexico que tiene bajo su paraguas a Southern Copper.

“Yo creo que con Tía María [en construcción] seguiremos con otros proyectos de nuestro portafolio y nuestro compromiso de seguir invirtiendo [en el Perú]”, indicó Franklin.

Para Raúl Jacob, gerente de finanzas de Southern Copper, el desarrollo de Tía María representa una gran noticia para Arequipa y el Perú, pues producirá un cobre de muy alta calidad, el cual “se venderá a mayor precio en el mercado internacional” con el consiguiente “impacto favorable en los impuestos que la compañía va a pagar”.

Precisó que el proyecto se encuentra, “más o menos, en un 35% de avance”, con casi 4.500 personas trabajando en este momento.

“Estamos avanzando fierro a fondo en el proyecto (…) y esperamos tener la primera producción hacia la segunda mitad del próximo año”, dijo.

Refirió que Tía María producirá 120 mil toneladas anuales de cobre con un 99,999% de pureza, ideal para ser empleado en una serie de aplicaciones de Inteligencia Artificial, que “requieren materiales de altísima calidad”.

OPORTUNIDAD HISTÓRICA

Al igual que Southern, también Anglo American, operador de la mina Quellaveco (Moquegua), manifestó en el Simposio su decisión de seguir apostando por el Perú pese a la “complejidad social y política que existe”.

"Estamos llamados a representar un papel central en la transición energética", manifestó Carlos Pareja, ministro de Relaciones Exteriores del Perú.

“Nosotros tenemos inversiones en Brasil, Chile, Canadá, Sudáfrica y Perú, y el compromiso que mostramos por este país [se ve] en los más de US$5.000 millones que invertimos en la construcción de Quellaveco, enfrentando una pandemia [del COVID-19] y nunca paramos”, resaltó Ruben Fernandes, jefe de operaciones de la minera británica.

“Seguimos siendo positivos respecto al Perú”, declaró, por su parte, Gong Yu, consejera general de China Minmetals, accionista mayoritario de la mina Las Bambas (Apurímac) y el proyecto Galeno (Cajamarca).

A decir de la abogada, Perú ya demostró su atractivo para las compañías chinas por su estabilidad macroeconómica, su entorno bondadoso para atraer inversiones y su potencial geológico.

“El crecimiento de la inversión en el Perú por parte de China es una muestra de la confianza en este continente y en el Perú, en particular”, anotó. Lamentó, sin embargo, la asfixiante permisología, problema que “requiere demasiado tiempo, más del que yo hubiera imaginado”.

De allí, el llamado del canciller Carlos Pareja por continuar avanzando en la “simplificación regulatoria”, pues “no se puede continuar con 265 procesos administrativos en 29 instituciones” que retardan la viabilidad de los proyectos mineros.

“El Perú – dijo – no puede desaprovechar esta oportunidad histórica, teniendo en cuenta el alza histórica de los precios de los minerales”.