El Perú estuvo en los ojos de la minería mundial durante cuatro días (24 al 26 de junio) con ocasión del World Mining Congress WMC), evento que aterriza cada tres años en los países con mayor proyección minera, como Australia, Kazajistán y Canadá, sus sedes más recientes.

Y es que nuestro país alberga gran parte de los minerales críticos que la sociedad requiere con urgencia “para poder vivir bien y mejor”, apunta Abraham Chahuán, presidente del WMC 2026, que se desarrolló bajo los auspicios del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

- Perú fue el anfitrión del 27 Congreso Mundial de Minería la semana pasada. ¿Qué ha significado esto para el país?

El World Mining Congress (WMC) se ha presentado en el Perú después de 52 años. Es el evento más importante de minería en el mundo y, la verdad, es que traerlo nos ha tomado como ocho años porque hay bastante demanda por llevarlo a distintas ciudades, pero hace tres años nos dijeron que aceptaban presentarse en Lima.

- ¿Cuántos empresarios y profesionales arribaron a Lima para el evento?

Ha habido más de 5.500 personas que vinieron de 55 países. Eso ha puesto al Perú en el centro de la minería mundial, como debe ser. Somos un gran y tremendo jugador en este negocio.

- ¿Cuál fue el objetivo de traer el Congreso Mundial de Minerpía al Perú?

La idea central es cómo aprovechamos el potencial de la minería, que es el motor de la economía nacional, frente a la demanda de minerales críticos, como el cobre. Entre Perú y Chile tenemos casi la mitad de la reserva mundiales de este metal, pero necesitamos aprovechar ese valor para obtener los recursos qué beneficien a la población. Ese es el motivo y la razón fundamental. En los siguientes nueve años se viene un gran consumo [de cobre] y se va a generar una gran brecha [en la oferta] de entre 5 y 7 millones de toneladas anuales.

- Y Perú tiene el cobre que el mundo necesita.

En un panel en el que estuve presente mencioné que para cubrir esa brecha necesitaremos la producción de diez Antaminas hacia el año 2035. Eso es lo que nos empuja a haber hecho lo imposible para que el Congreso Mundial de Minería se desarrolle aquí y para llamar la atención de los grandes jugadores mineros.

Profesionales y empresarios mineros de 55 países arribaron a Lima para el 27 Congreso Mundial de Minería. (Foto: IIMP)

- Para desarrollar los proyectos urge, sin embargo, vencer una serie de desafíos. Julia Torreblanca, presidenta de la SNMPE, y Luis Miguel Castilla, director de Videnza, dijeron en el WMC que debemos poner mucha atención a la provisión de agua, al costo de la energía y a la tributación minera. ¿Son esos los retos que debe ver el próximo gobierno?

Un proyecto minero demanda entre US$5 mil millones y US$6 mil millones y requiere construir diversa infraestructura, como carreteras y líneas eléctricas, y desarrollar, además, trabajo social, porque esto no funciona si el beneficio no llega a las comunidades cercanas. Esos retornos no se dan en el transcurso de un solo gobierno. Este debe ser un compromiso del Estado porque los proyectos demoran 10, 12 o 15 años en ser desarrollados y tienen una vida útil de 30 o 40 años. Entonces, el compromiso tiene que ser de todos. Tenemos recursos mineros y tenemos la gente; lo que necesitamos es que todo el mundo se ponga de acuerdo y diga: ‘Esto hay que hacerlo’.

- ¿La estabilidad tributaria es el principal desafío?

La estabilidad jurídica es un tema de largo plazo, de tal manera que atraigamos el mayor número de empresas [mineras] al país. No quiero entrar al tema político, pero lo que sí conozco es el negocio, y este es un negocio del país, no solamente de un gobierno, y eso hay que decirlo bien.

- El país debe advertir la importancia de producir más cobre, oro, plata y, también, litio. ¿Pero, hay posibilidades de descubrir otros minerales críticos como las tierras raras?

Yo te diría que tenemos casi todo en el Perú. Hay yacimientos de tierras raras. Tenemos uranio. Tenemos litio. Tenemos, prácticamente, de todo, pero usamos el ejemplo del cobre porque es lo más evidente para explicar a la población y lo que más producimos. Si desarrollamos todos los proyectos de cobre que tenemos en el norte del país, podríamos alcanzar a Chile en el corto plazo.

- ¿Podríamos producir tanto cobre como Chile?

Nosotros producimos 3 millones de toneladas de cobre al año y Chile produce un poco más de 5 millones. Yo no veo inconveniente que eso suceda si llegamos a tener un trabajo en conjunto entre el Estado, los actores sociales, los gobiernos regionales y las empresas.

Aparte de la estabilidad tributaria, ¿qué otros desafíos encara la minería en el Perú?

Hay varios, pero el más importante es la permisología. Y no estamos pidiendo que se bajen los estándares ambientales porque la minería moderna utiliza la tecnología más avanzada que existe en el mundo, incluyendo la IA. El eslogan de que la minería contamina ya no tiene sentido. Ese eslogan se está acabando. Ya no le escucho ruralmente porque en el Perú no hay ciegos. La población se ha dado cuenta de que el problema no viene por ahí. Cuando hablamos de mejorar la permisología, lo que queremos es que se desarrollen procesos eficaces con altos estándares, y creo que el Senace ha estado bien enfocado, haciendo un buen trabajo.

Quellaveco fue el último gran proyecto minero que se construyó en el Perú. El mundo necesitará poner en marcha 10 minas como esta o como Antamina cada año para cubrir el deficit proyectado de cobre. Foto: Andina.

- El Senace está muy dinámico, en efecto.

Pero la permisología también depende de otras instituciones. Entonces, el proceso se puede hacer aún más largo y eso retrasa los proyectos y aumenta la brecha [de producción de cobre] que estamos viendo para el 2035. Entonces, hay un sentido de urgencia que debemos tener como país.

- ¿Qué proyectos mineros podrían salir más rápido, para cubrir esa brecha?

Desde que arrancó Quellaveco no hay otro proyecto de grandes dimensiones. Entonces, existe el riesgo de que nos quedemos medio estancados en esos 3 millones de toneladas de cobre qué ha traído grandes beneficios para el Perú. ¿Cuál es el siguiente gran proyecto del Perú? No lo hay.

- Tenemos a Tía María, que ya está en construcción.

Tía María ya está en construcción y su producción es importante para el país, pero necesitamos otro proyecto de 300 mil o 400 mil toneladas de producción anual de cobre, como Quellaveco, Antamina o Las Bambas. Tenemos que trabajar en conjunto para que eso ocurra.

- Por lo pronto, podrían salir adelante Zafranal, Pampa de Pongo y Corrocohuayco, que desarrolla Glencore. ¿Cómo avanza este último proyecto?

Entiendo que viene bien, y ojalá podamos celebrar el inicio de ese proyecto, pero imagínate que lleguemos a desarrollar tres proyectos grandes, a la vez. Eso va a significar unos US$15 mil millones de inversión. ¿Te imaginas el movimiento en la economía y el impacto en el trabajo directo e indirecto que eso va a causar? Tenemos que seguir empujando para que se construyan dos o tres proyectos grandes a la vez. Es totalmente factible. Tenemos la capacidad para hacerlo.

- Eso ya ocurrió en la década pasada, con la construcción en paralelo de Las Bambas, la ampliación de Cerro Verde y Constancia.

Ese momento fue fantástico, y se puede repetir. Tenemos proyectos en todos los Andes. Solo hay que seguir empujando, y yo lo voy a seguir haciendo.

Los Smartphones requieren 17 minerales críticos para su confección. Eso indica que la minería será más vital que nunca para la Humanidad. (Photo by Arun SANKAR / AFP) / To go with 'India-Economy-Technology-Environment-Minerals', FOCUS

- ¿Qué han dicho de todo esto los participantes del WMC 2026? ¿Qué impresión se están llevando del Perú?

El solo hecho de que hayan estado en Lima refleja la importancia que tenemos como un jugador global. La minería peruana es una de las líderes en el mundo hoy en día. Los profesionales mineros vienen al Perú porque quiere aprender de nosotros, y nosotros también aprendemos de todos los que vienen. Este tipo de foros nos ponen en el ámbito mundial, que es donde estamos por nuestro tamaño y las mejores prácticas que existen en el sector. Pero, ¿cómo hacemos para que se invierta más? Esa es una preocupación.

- ¿Que pediría al próximo gobierno para que eso ocurra, para que haya más inversión?

Yo no soy político. Soy técnico. Soy minero de toda la vida, pero debemos tener una política estatal de largo plazo. Lo necesitamos urgentemente. ¿Por qué no podemos convertirnos en un hub de inversión minera, de tal manera que podamos desarrollar todo ese potencial? Esta oportunidad que ahora tenemos no la he visto en todos mis años en minería. Este ya no es un ciclo o super-ciclo minero, es un asunto en donde el mundo ha decidido dar un cambio y yo no le veo marcha atrás.

- ¿Es mucho más que un megaciclo de precios de los minerales?

La última vez que revisé la información, advertí que un celular tenía 10 elementos de la tabla periódica, pero en el Congreso Mundial de Minería nos han explicado que ya son 17 elementos. ¿Qué hacemos hoy en día sin celular? ¿Qué hacemos sin esta herramienta donde lo tenemos todo: redes sociales, teléfono, reloj, despertador, cámara fotográfica e información bancaria? La minería es, hoy en día, el canal qué suministra a la sociedad lo que necesita para poder vivir bien y mejor.

- ¿El concepto de la minería ha cambiado?

El concepto es distinto hoy. La minería es algo que realmente se necesita. La tecnología necesita cada vez más metales, a los que llamamos ‘críticos’. Cuando es la población tenga este chip de información todo va a avanzar más rápido.