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Resumen

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"La minería es, hoy en día, el canal qué suministra a la sociedad lo que necesita para poder vivir bien y mejor", manifestó Abraham Chahuán, presidente del Congreso Mundial de Minería 2026.
"La minería es, hoy en día, el canal qué suministra a la sociedad lo que necesita para poder vivir bien y mejor", manifestó Abraham Chahuán, presidente del Congreso Mundial de Minería 2026.
Por Juan Saldarriaga

El Perú estuvo en los ojos de la minería mundial durante cuatro días (24 al 26 de junio) con ocasión del World Mining Congress WMC), evento que aterriza cada tres años en los países con mayor proyección minera, como Australia, Kazajistán y Canadá, sus sedes más recientes.

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