Resumen

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Proyecto minero Tía María con licencia anulada, por lo que no puede realizar operaciones. Foto: GEC.
Proyecto minero Tía María con licencia anulada, por lo que no puede realizar operaciones. Foto: GEC.
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Por Redacción EC

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) autorizó el inicio de la primera etapa de explotación del proyecto minero Tía María, en la región Arequipa. La decisión se oficializó mediante la Resolución Directoral N.º 0194-2026-MINEM/DGM, emitida el 17 de abril, luego de que la autoridad verificara el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de Procedimientos Mineros.

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