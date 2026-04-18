El Ministerio de Energía y Minas (Minem) autorizó el inicio de la primera etapa de explotación del proyecto minero Tía María, en la región Arequipa. La decisión se oficializó mediante la Resolución Directoral N.º 0194-2026-MINEM/DGM, emitida el 17 de abril, luego de que la autoridad verificara el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de Procedimientos Mineros.

Así, la empresa Southern Perú Copper Corporation podrá iniciar la explotación minera en el tajo La Tapada, ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay. Esta es la primera etapa del proyecto Tía María.

De acuerdo a la resolución, la empresa presentó la documentación técnica requerida para esta fase del proyecto como la acreditación de propiedad del terreno superficial, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y la certificación ambiental vigente, sustentada en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado y la conformidad otorgada por el Senace en 2018.

En cuanto a la consulta previa, la entidad indicó que no corresponde ser aplicada al no identificarse presencia de pueblos indígenas u originarios en el área de influencia directa del proyecto, según lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley N.º 29785.

Con ello Southern Perú queda habilitada para iniciar la etapa de explotación en La Tapada y deberá cumplircon el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, así como con los compromisos establecidos en los instrumentos de gestión ambiental durante el desarrollo de sus operaciones, se lee en el documento.

Además, dispone que la resolución sea remitida a entidades como Osinergmin, OEFA, Sunafil, Senace y Sucamec.