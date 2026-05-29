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Resumen

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La IA agéntica está vista como una IA más activa, con capacidad de decisión. (Foto generada con IA: Gemini)
La IA agéntica está vista como una IA más activa, con capacidad de decisión. (Foto generada con IA: Gemini)
Por Agencia Europa Press

La inteligencia artificial agéntica se perfila como la próxima gran evolución tecnológica: un escenario en el que la IA dejará de limitarse a responder instrucciones para empezar a actuar de forma autónoma y proactiva. Un cambio que promete transformar la relación entre humanos y máquinas y que, según los expertos, obligará a las empresas a replantear procesos, estructuras y modelos de gobernanza.

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