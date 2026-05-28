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Resumen

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Encíclica Magnifica Humanitas pone al ser humano en el centro del debate sobre la IA. (Foto: AFP)
Encíclica Magnifica Humanitas pone al ser humano en el centro del debate sobre la IA. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

El papa León XIV ha dedicado su primera encíclica a la inteligencia artificial (IA) para poner el foco en los riesgos y oportunidades que se ciernen sobre esta nueva revolución digital, como el control de sus algoritmos. Pero, ¿qué ‘piensan’ los principales ‘chatbots’ del mundo sobre este documento?

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