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Resumen

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Por BBC News Mundo

Si eres mujer, es probable que vivas más que tus hermanos o amigos varones: alrededor de 5 años más, si tomamos un promedio global.

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