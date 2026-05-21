Resumen

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David Beckham, exfutbolista de la selección inglesa. (Foto: Lenovo)
David Beckham, exfutbolista de la selección inglesa. (Foto: Lenovo)
Por Redacción EC

Lenovo presentó Maximum David, su nueva campaña protagonizada por David Beckham, que explora cómo la tecnología impulsada por inteligencia artificial se integra en los distintos ámbitos de su vida profesional, desde el deporte hasta los negocios.

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