Lenovo presentó Maximum David, su nueva campaña protagonizada por David Beckham, que explora cómo la tecnología impulsada por inteligencia artificial se integra en los distintos ámbitos de su vida profesional, desde el deporte hasta los negocios.

La campaña pone en foco el portafolio de IA de Lenovo —que abarca dispositivos, soluciones y servicios— y su aplicación práctica en la forma en que personas y organizaciones trabajan, crean y se conectan en su día a día.

A lo largo de los años, la trayectoria de Beckham se ha expandido más allá del fútbol. Actualmente es copropietario del Inter Miami CF, además de emprendedor e inversor. Ese recorrido diverso es el punto de partida de Maximum David, que retrata cómo la tecnología acompaña procesos reales de toma de decisiones, productividad y creatividad.

El lanzamiento coincide con la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se basa en el papel creciente de Lenovo en el fútbol global, incluyendo su posición como socio tecnológico oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Copa Mundial Femenina 2027. En este contexto, la compañía viene desarrollando e implementando soluciones basadas en IA para optimizar operaciones, enriquecer la experiencia de los aficionados y ofrecer nuevas herramientas de análisis para equipos y organizaciones deportivas.

“El mundo de David se parece mucho al nuestro: deporte, negocios, tecnología, creatividad y una pasión por redefinir lo que es posible”, dijo Santi Pochat, vicepresidente de Innovación en IA y Estrategia de Marca en Lenovo. " Desde el principio, David y su equipo compartieron nuestra ambición creativa y una genuina curiosidad por lo que Lenovo está construyendo. Esta campaña reúne el creciente papel de Lenovo en el fútbol global con un socio que entiende lo que se necesita para rendir al más alto nivel. Todos nos estamos impulsando mutuamente para crear experiencias nuevas y excepcionales para jugadores, aficionados, creativos y profesionales."

Maximum David se desplegará en mercados globales mediante una combinación de activaciones de cine, digital, social, retail, experienciales y basadas en eventos. Esta campaña mostrará cómo la tecnología apoya las iniciativas de Beckham en deporte, negocios, viajes, creatividad y productividad diaria, al tiempo que conecta esas historias con el impacto más amplio de la IA en consumidores, pequeñas y grandes empresas, creadores y jugadores.

Como parte de la campaña, los aficionados que asistan a los eventos del Mundial podrán disfrutar de activaciones seleccionadas impulsadas por Lenovo, incluyendo experiencias habilitadas por IA con David Beckham en Estados Unidos y México.

“Mientras la IA cambia radicalmente nuestras vidas, en esta campaña, David nos ayuda a mostrar la tecnología que respalda la verdadera ambición, el trabajo real y los momentos reales de conexión”, dijo Pochat.