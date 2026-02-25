Resumen

Línea Samsung Galaxy S26.
Samsung presentó oficialmente la serie Galaxy S26, su nueva familia de teléfonos de gama alta compuesta por los modelos S26, S26+ y S26 Ultra, con un claro enfoque en inteligencia artificial integrada. La compañía surcoreana definió al equipo como su “AI Phone más intuitivo hasta ahora”, al incorporar funciones proactivas que gestionan tareas en segundo plano y reducen los pasos entre la intención y la acción.

