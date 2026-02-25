Samsung presentó oficialmente la serie Galaxy S26, su nueva familia de teléfonos de gama alta compuesta por los modelos S26, S26+ y S26 Ultra, con un claro enfoque en inteligencia artificial integrada. La compañía surcoreana definió al equipo como su “AI Phone más intuitivo hasta ahora”, al incorporar funciones proactivas que gestionan tareas en segundo plano y reducen los pasos entre la intención y la acción.

Durante el evento de lanzamiento, la firma destacó que esta tercera generación de teléfonos con Galaxy AI busca que la tecnología “trabaje silenciosamente”, permitiendo al usuario concentrarse en los resultados. El ejecutivo TM Roh aseguró que la IA está diseñada para ser confiable y sencilla en el uso cotidiano.

Diseño y pantalla

La serie mantiene un lenguaje de diseño unificado, con acabados en Violeta Cobalto, Blanco, Negro y Azul Cielo, además de colores exclusivos en línea como Rosa Dorado y Sombra Plateada. El S26 Ultra incorpora el chasis más delgado de la línea Ultra hasta la fecha.

En el apartado visual, el S26 Ultra integra una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco adaptativa de 120 Hz. Destaca por incluir la primera Pantalla de Privacidad integrada del sector móvil, que cuando está activa limita la visibilidad lateral para otras personas sin necesidad de filtros externos. Los modelos S26 y S26+ incorporan paneles de 6,3 y 6,7 pulgadas, respectivamente, también con 120 Hz adaptativos.

Rendimiento y prestaciones

El S26 Ultra está impulsado por el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy, con mejoras de hasta 19% en CPU, 24% en GPU y 39% en NPU respecto a la generación anterior, según datos de la compañía.

Estas cifras buscan potenciar especialmente las tareas vinculadas a IA en el dispositivo.

Samsung mantiene su cámara de vapor, pero ahora ha sido rediseñada para mejorar la gestión térmica durante sesiones exigentes como juegos o grabación de video. El modelo Ultra ofrece configuraciones de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. En los modelos S26 y S26+, el procesador puede variar entre Snapdragon y Exynos según el mercado.

Especificaciones Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26+ Samsung Galaxy S26 Ultra Tamaño y peso 149,6 x 71,7 x 7,2 mm

167 g 158,4 x 75,8 x 7,3 mm

190 g 163,6 x 78,1 x 7,9 mm

214 g Pantalla 6,3" FHD+

Dynamic AMOLED 2X

120 Hz 6,7" QHD+

Dynamic AMOLED 2X

120 Hz 6,9" QHD+

Dynamic AMOLED 2X

120 Hz

Pantalla de Privacidad integrada Memoria RAM 12 GB 12 GB 12 GB / 16 GB Almacenamiento 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB / 1 TB Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 / Exynos 2600* Snapdragon 8 Elite Gen 5 / Exynos 2600* Snapdragon 8 Elite Gen 5 Sistema operativo Android 16 (One UI 8.5) Android 16 (One UI 8.5) Android 16 (One UI 8.5) Cámaras traseras 50 MP (2X)

12 MP (ultra wide)

10 MP (3X) 50 MP (2X)

12 MP (ultra wide)

10 MP (3X) 200 MP (2X)

50 MP (ultra wide)

50 MP (10X)

10 MP (3X) Cámara frontal 12 MP 12 MP 12 MP Batería 4.300 mAh 4.900 mAh 5.000 mAh Conectividad 5G

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 5G

Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0 5G

Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0 Resistencia IP68 IP68 IP68 *El procesador puede variar según el mercado.

Cámaras

El S26 Ultra incorpora un sistema de cuatro cámaras traseras encabezado por un sensor principal de 200 MP, acompañado de un ultra gran angular de 50 MP y dos teleobjetivos de 50 MP y 10 MP, con zoom óptico de hasta 10 aumentos. La cámara frontal es de 12 MP.

Samsung reforzó funciones como Nightography Video y Super Steady, además de mejoras en el procesado de imagen con IA para tonos de piel más naturales en selfies. Los modelos S26 y S26+ integran un sensor principal de 50 MP con teleobjetivo de 3x y ultra gran angular de 12 MP.

Software

La serie llega con Android 16 y la capa de personalización One UI 8.5. Entre las herramientas destacadas figura un escáner de documentos con corrección automática de distorsiones y la posibilidad de agrupar imágenes en PDF de forma automática.

También se incluye Creative Studio, un espacio que permite generar elementos visuales —como stickers o fondos de pantalla— a partir de texto, bocetos o fotografías.

Inteligencia artificial

La apuesta central es Galaxy AI, que ahora actúa de forma más proactiva. Funciones como Now Brief ofrecen recordatorios personalizados según contexto, mientras que Now Nudge sugiere acciones relacionadas con mensajes o eventos recientes.

El sistema integra además Circle to Search con Google con reconocimiento de múltiples objetos, un Bixby renovado como agente conversacional y compatibilidad con agentes externos como Gemini y Perplexity para ejecutar tareas complejas entre aplicaciones mediante lenguaje natural.

Batería y autonomía

El Galaxy S26 Ultra incorpora una batería de 5.000 mAh con carga rápida capaz de alcanzar hasta el 75% en unos 30 minutos con adaptador de 60W, según Samsung. El S26 y S26+ incluyen baterías de 4.300 mAh y 4.900 mAh, respectivamente, con distintas potencias de carga según el modelo.

Todos los dispositivos cuentan con resistencia IP68 al agua y polvo, conectividad 5G y Wi-Fi 7. Samsung confirmó siete años de actualizaciones de seguridad para la nueva serie.

Precio y disponibilidad

La preventa de los Galaxy S26 comienza el 25 de febrero en mercados seleccionados.

S26 512GB: S/ 4,559.

S26+ 512GB: S/ 5,499.

S26 Ultra 512GB: S/ 6,099.

S26 Ultra 1TB: S/ 7,499.

En Perú, la compañía ha confirmado un descuento de S/ 100 pagando con tarjetas seleccionadas, además de el doble almacenamiento sin pagar más y la opción de llevarse el S26 Ultra en 24 cuotas sin intereses. Por la compra del equipo, se ofrece 15% de descuento en los nuevos Buds4 y 30% de descuentos en cases. Estas y otras promociones pueden verse desde samsung.com y shop app.

Además, se ofrece un reembolso de hasta S/.3,810 dejando tu dispositivo antiguo como canje. Las promociones serán validas hasta el 24/03.