Apple ha empezado a probar la encriptación de extremo a extremo en los Servicios de comunicación enriquecida (RCS) entre iOS y Android con la última beta de iOS 26.4, lo que acerca un poco a los usuarios de ambos sistemas operativos la protección de sus comunicaciones.

Apple aseguró hace prácticamente un año que iba a introducir la encriptación de extremo a extremo para proteger los intercambios de mensajes RCS. Esta decisión siguió a la publicación en marzo, por parte de la GSMA, de las especificaciones que permitirían proteger los RCS con dicha tecnología de cifrado.

El objetivo es el de proteger los chats entre usuarios de Android e iOS a través de Mensajes y iMessage, en lugar de los SMS/MMS. Los primeros trabajos se identificaron en verano, cuando la compañía de Cupertino empezó a probar la encriptación que Google incorporó a su aplicación Mensajes, MLS.

Ahora, la beta 2 para desarrolladores de iOS 26.4 incluye el soporte para la mensajería RCS entre iPhone y Android con encriptación de extremo a extremo, lo que significa que “las conversaciones marcadas como cifradas se cifran de extremo a extremo, por lo que no se pueden leer mientras se envían entre dispositivos”.

Según explica Apple en las notas de la actualización, el cifrado está actualmente en fase beta, y la función todavía no está disponible, sino que llegará en “futuras versiones de iOS, iPadOS, macOS y watchOS 26”.

RCS es un estándar de mensajería que permite mantener conversaciones más dinámicas y seguras que con mensajes SMS y MMS. En los chats se pueden compartir fotos y vídeos en alta resolución o saber cuándo alguien está escribiendo, entre otras de sus características.

Google Mensajes incorporó hace tres años la compatibilidad con este estándar, para asemejarlo más a lo que es la experiencia de WhatsApp o Telegram. Apple tardó un año más, pero también integró el soporte para este estándar en su ‘app’ de mensajes.

Sin embargo, en este tiempo ha quedado pendiente la seguridad de las comunicaciones con mensajes RCS entre Android e iOS, algo que parece que va a cambiar con una próxima actualización de iOS.