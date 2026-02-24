Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Aplicación de mensajes iMessage.
Aplicación de mensajes iMessage.
/ APPLE
Por Agencia Europa Press

Apple ha empezado a probar la encriptación de extremo a extremo en los Servicios de comunicación enriquecida (RCS) entre iOS y Android con la última beta de iOS 26.4, lo que acerca un poco a los usuarios de ambos sistemas operativos la protección de sus comunicaciones.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.