Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un iPhone 17 utilizando la interfaz Liquid Glass, que se mantendrá en iOS 27. (Foto: Nic Coury / AFP)
Un iPhone 17 utilizando la interfaz Liquid Glass, que se mantendrá en iOS 27. (Foto: Nic Coury / AFP)
/ NIC COURY
Por

La próxima gran actualización del sistema operativo del iPhone, iOS 27, está en camino y promete ser distinta a lo que Apple nos tenía acostumbrados: en vez de centrarse únicamente en nuevas funciones espectaculares, la compañía opta por pulir y mejorar lo que ya existe para que el iPhone funcione de manera más fluida y sólida.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Estos son los cambios que trerá iOS 27 en los iPhone
Móviles

Estos son los cambios que trerá iOS 27 en los iPhone

Apple recupera terreno en China: el color naranja del iPhone 17 Pro parece ser la clave
Móviles

Apple recupera terreno en China: el color naranja del iPhone 17 Pro parece ser la clave

El iPhone 17e mantendrá el precio pese a sus mejores características que el modelo del año pasado
Móviles

El iPhone 17e mantendrá el precio pese a sus mejores características que el modelo del año pasado

Cinco consejos para proteger las contraseñas de tus redes sociales en tu smartphone
Móviles

Cinco consejos para proteger las contraseñas de tus redes sociales en tu smartphone