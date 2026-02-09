Estos son los cambios que trerá iOS 27 en los iPhone

La próxima gran actualización del sistema operativo del iPhone, iOS 27, está en camino y promete ser distinta a lo que Apple nos tenía acostumbrados: en vez de centrarse únicamente en nuevas funciones espectaculares, la compañía opta por pulir y mejorar lo que ya existe para que el iPhone funcione de manera más fluida y sólida.

La característica más llamativa será una versión más personalizada de Siri, con una interfaz tipo chatbot que busca competir con asistentes de IA como ChatGPT o Gemini, aunque Apple mantendrá un perfil moderado en la promoción de estas funciones.

Más allá de la IA, iOS 27 se centrará en correcciones de errores, mejoras de rendimiento y ajustes menores de diseño que unifiquen la interfaz y pulan elementos como botones y la estética “Liquid Glass” introducida en iOS 26. Esto es algo que muchos usuarios llevan años pidiendo a Apple para que el sistema sea más estable y consistente.

Aunque todavía no hay una lista oficial de dispositivos compatibles, se espera que iOS 27 llegue junto a nuevos iPhones en septiembre de 2026, tras un anuncio en la conferencia anual WWDC en junio. Algunas funciones de IA podrían quedar limitadas a los modelos más recientes debido a requisitos de hardware.

Con este enfoque más pragmático —comparado con lanzamientos anteriores llenos de novedades— Apple aspira a ofrecer una experiencia de uso más fluida y confiable, ante las crecientes expectativas de los usuarios por un sistema que “simplemente funcione” mejor.