El iPhone 17e mantendrá el precio pese a sus mejores características que el modelo del año pasado

Apple lanzará en las próximas semanas la actualización de su ‘smartphone’ más asequible, iPhone 17e, y lo hará manteniendo el precio, pese a ofrecer prestaciones actualizadas.

iPhone 17e llegará al mercado con un procesador A19, el mismo que utiliza el iPhone 17, y con tecnología de carga inalámbrica MagSafe, lo que establece una actualización respecto del modelo predecesor, lanzado el año pasado con un chip A18 y el módem C1, el primero diseñado por Apple.

El nuevo modelo asequible también incorporará los chips más recientes en conectividad móvil e inalámbrica de Apple, como ha compartido el periodista de Bloomberg especializado en Apple Mark Gurman, en su boletín ‘Power On’.

Esta actualización de las características no supondrá una subida en el precio, como las fuentes consultadas han asegurado a Gurman. Esto significa que iPhone 17e llegará al mercado por 599 dólares, el mismo precio de iPhone 16e.

iPhone 17e es solo uno de los dispositivos que Apple lanzará en las próximas semanas. La compañía tecnológica también prepara la llegada de nuevas tabletas iPads que, según el analista, la principal novedad que tendrá será el procesador: iPad utilizará A18 y iPad Air M4.

Sí tendrá una actualización más destacada iPad Mini, ya que cambiará la tecnología de pantalla por un panel OLED. Además, según Gurman, con la integración del chip A18 en el iPad, los usuarios de este modelo de entrada tendrán acceso a Apple Intelligence.

Los ordenadores también recibirán novedades. Se espera la llegada próximamente de los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas y de un MacBook Air con el procesador M5, así como del equipo más económico MacBook con una pantalla inferior a las 13 pulgadas. En equipos de sobremesa, se espera la actualización de Mac Studio y el monitor Studio Display.

Apple acompañará la llegada de nuevo ‘hardware’ con el lanzamiento de iOS 26.4, la actualización del sistema operativo móvil que traerá las primeras funciones del nuevo Siri, cuya beta para desarrolladores se espera para el 23 de febrero. Sin embargo, será en junio, el evento anual de desarrolladores (World Wide Developers Conference), cuando se vea más en detalle el salto que dará el asistente.