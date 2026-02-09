El iPhone 17e mantendrá el precio pese a sus mejores características que el modelo del año pasado

Escuchar
iPhone 16. Foto referencial.
iPhone 16. Foto referencial.
Por Agencia Europa Press

Apple lanzará en las próximas semanas la actualización de su ‘smartphone’ más asequible, iPhone 17e, y lo hará manteniendo el precio, pese a ofrecer prestaciones actualizadas.

