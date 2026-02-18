Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Rotos chinos sorprenden por su agilidad y movimientos precisos. (Imagen: x.com)
Rotos chinos sorprenden por su agilidad y movimientos precisos. (Imagen: x.com)
Por Redacción EC

China es uno de los países con mayor desarrollo de la robótica y lo demostró en la celebración de su Año Nuevo 2026 con una impresionante coreografía de doce robots humanoides, entre pasos de baile, kung-fu y acrobacias.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Año Nuevo Chino 2026: la impresionante coreografía de robots humanoides | VIDEO
Robótica

Año Nuevo Chino 2026: la impresionante coreografía de robots humanoides | VIDEO

China crea un robot humanoide que podría superar el récord de Usain Bolt
Robótica

China crea un robot humanoide que podría superar el récord de Usain Bolt

Elon Musk quiere comercializar los robots humanoides Optimus hacia fines de 2027
Robótica

Elon Musk quiere comercializar los robots humanoides Optimus hacia fines de 2027

CES 2026: los robots ahora pueden bailar mejor que un humano y algunos lucen como Terminator | VIDEO
Robótica

CES 2026: los robots ahora pueden bailar mejor que un humano y algunos lucen como Terminator | VIDEO