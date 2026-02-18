Año Nuevo Chino 2026: la impresionante coreografía de robots humanoides | VIDEO

China es uno de los países con mayor desarrollo de la robótica y lo demostró en la celebración de su Año Nuevo 2026 con una impresionante coreografía de doce robots humanoides, entre pasos de baile, kung-fu y acrobacias.

Esta demostración se hizo en la la Gala del Festival de Primavera Chino, revelando una gran evolución en la robótica en solo un año.

Según informe de El Español-Omícrono, en esta edición se usaron robots Unitree G1, que pueden hacer volteretas aéreas, movimientos de kung-fu y patadas voladoras.

En la edición del 2025 podían hacer algunos pasos de baile, bastante estáticos, pero ahora demuestran fluidez.

You can’t imagine how fast Chinese humanoid robots are evolving.



In just one year, they have evolved from robots to "humans".



2025&2026 Chinese Spring Festival Gala pic.twitter.com/McywjX6MmS — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) February 16, 2026

Este robot tiene 1,32 metros de altura y 35 kilos de peso. Según el reporte, dispone de hasta 43 grados de libertad dependiendo de su versión. Tiene motores PMSM de rotor interno y baja inercia, con rodamientos cruzados de grado industrial para una mayor precisión y carga.

Además cuenta con varios sensores LiDAR, WiFi, Bluetooth 5.2 y una matriz de 4 micrófonos para interactuar con los usuarios usando redes neuronales.

Tiene una batería para dos horas por carga, que pueden ser extraibles. Además, su versión básica cuesta 13.500 dólares, es decir, alrededor de 45 mil soles.