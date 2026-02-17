Mind 001: el primer calzado para atletas basado en la neurociencia

El calzado es parte crucial para casi cualquier disciplina deportiva, facilitando que los atletas puedan moverse de la manera más óptima con la menor resistencia física. Pero, ¿hay alguna manera en que este afecte nuestro cerebro? Es esta pregunta la que está detrás de Mind, una gama de calzado ideado por Nike para favorecer la calma, la concentración y la conciencia plena.

Con más de 10 años de desarrollo, el modelo Mind 001 cuenta con 22 nodos de espuma independientes en cada pieza, unidos a un material flexible y resistente al agua que les permite actuar como pistones y cardanes con el movimiento, transmitiendo la sensación, e incluso la textura, del suelo directamente debajo. Esta interacción agudiza la conciencia sensorial, lo que puede ayudar a evitar distracciones y mejorar la concentración.

“Durante 45 años, Nike ha estudiado el cuerpo en movimiento: cómo se activan los músculos, cómo se mueven las articulaciones, cómo el oxígeno impulsa el rendimiento”, dice el Dr. Matthew Nurse, vicepresidente y director científico de Nike, Inc. “Ahora, nos estamos expandiendo hacia la mente. Al estudiar la percepción, la atención y la respuesta sensorial, estamos aprovechando la conexión cerebro-cuerpo desde una nueva perspectiva. No se trata solo de correr más rápido, sino de sentirse más presente, resiliente y con plena atención. Esa es la próxima frontera del rendimiento”.

El futbolista noruego y atleta exclusivo de Nike, Erlin Haaland, fue uno de los cientos de atletas que probaron el calzado de Nike Mind en los últimos cinco años. “Con cada paso que doy, pienso en el calzado y lo que siento en mis pies, lo cual es bueno. Me ayuda a equilibrar mi juego”, sostuvo la estrella del Manchester City.

Las sandalias tipo mule Mind 001 son cómodas y fáciles de poner y quitar. Además, para complementar la innovadora aplicación de la investigación en neurociencia por parte de Nike Mind, cada elemento del calzado fue cuidadosamente confeccionado para garantizar una experiencia premium con la tecnología. Esto amplifica la conexión de los atletas con el calzado, el entorno y su cuerpo, haciendo que las Mind 001 no solo se usen, sino que se sientan.