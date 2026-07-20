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Resumen

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Los investigadores identificaron como protagonistas de este fenómeno a un grupo de neuronas del bulbo olfativo, una región cerebral que sigue desarrollándose en los primeros años de vida. Cuando un adulto vuelve a encontrarse con un olor conocido de la infancia, esas neuronas ponen en marcha los circuitos cerebrales relacionados con la memoria y la recompensa.
Los investigadores identificaron como protagonistas de este fenómeno a un grupo de neuronas del bulbo olfativo, una región cerebral que sigue desarrollándose en los primeros años de vida. Cuando un adulto vuelve a encontrarse con un olor conocido de la infancia, esas neuronas ponen en marcha los circuitos cerebrales relacionados con la memoria y la recompensa.
/ Adriano Gadini/Pixabay
Por Agencia EFE

Los olores de la infancia dejan una huella permanente en el cerebro y explican el llamado efecto de la ‘magdalena de Proust’, según una investigación del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) francés, que identifica por primera vez los mecanismos neuronales responsables de esos recuerdos especialmente intensos y cargados de emoción.

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