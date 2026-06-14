A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Así, esta disciplina académica ha estudiado el comportamiento de las personas que suelen utilizar su memoria para ubicar ciertas calles o establecimientos en vez del GPS. De esta manera, este grupo conserva en funcionamiento una capacidad cognitiva que, según especialistas, suele utilizarse con mayor frecuencia a medida que transcurren los años. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE UTILIZAN LA MEMORIA EN LUGAR DEL GPS?

De acuerdo con una publicación en la revista científica Scientific Reports, el uso habitual de sistemas de navegación GPS podría influir en la memoria y la capacidad de orientación espacial. Es decir, esta práctica estaría relacionada con una disminución en el ejercicio de habilidades cognitivas asociadas al hipocampo, región clave para la navegación y el recuerdo de ubicaciones. Asimismo, señalan que el cerebro utiliza dos sistemas de navegación: uno basado en el hipocampo que construye mapas mentales del entorno, y otro más automático que sigue instrucciones paso a paso, como el GPS.

Qué dice la psicología sobre las personas que prefieren usar su memoria en lugar del GPS para ubicarse. Foto: Libertad Digital

Y es que, el uso excesivo de esta tecnología puede reducir la atención a los detalles del entorno y el desarrollo de habilidades de orientación, al disminuir la necesidad de tomar decisiones espaciales de forma consciente. Por consiguiente, los expertos sostienen que estas habilidades de orientación pueden recuperarse mediante prácticas como recordar rutas habituales, caminar sin depender del celular y prestar atención a referencias del entorno. De hecho, la ciencia sugiere que la orientación por memoria no es un atraso, sino una forma tradicional de relacionarse con el espacio que ha sido progresivamente reemplazada por aparatos modernos y tecnológicos, conforme comparte el Clarín.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE UNA PERSONA ACOMODE LA SILLA DESPUÉS DE LEVANTARSE, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

De acuerdo con psicólogos, el hábito de colocar la silla debajo de la mesa refleja rasgos como la atención plena social y la autodisciplina. Es decir, estas conductas se asocian con personas ordenadas, responsables y preocupadas por mantener el entorno organizado y funcional. Además, este tipo de comportamientos suele relacionarse con el respeto por los espacios compartidos y el cuidado del entorno después de pasar por ellos.

Asimismo, los especialistas en comportamiento señalan que estas costumbres suelen desarrollarse desde la infancia, etapa en la que se fomenta el orden y la asunción de responsabilidades cotidianas. Por ello, este tipo de conductas no solo evidencian prácticas aprendidas, sino que también reflejan la manera en que una persona se relaciona con otros y con quienes la rodean, conforme comparte la plataforma Okdiario.