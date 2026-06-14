Por Redacción EC

A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Así, esta disciplina académica ha estudiado el comportamiento de las personas que suelen utilizar su memoria para ubicar ciertas calles o establecimientos en vez del GPS. De esta manera, este grupo conserva en funcionamiento una capacidad cognitiva que, según especialistas, suele utilizarse con mayor frecuencia a medida que transcurren los años. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.