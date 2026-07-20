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Resumen

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Una taza de café aporta entre 80 y 100 miligramos de cafeína.
Una taza de café aporta entre 80 y 100 miligramos de cafeína.
/ Pixabay
Por Agencia EFE

Consumir hasta cinco tazas de café americano al día (unos 225 miligramos) es seguro para la salud y está relacionado con un menor riesgo cardiovascular, como insuficiencia cardíaca o ictus, según una declaración científica de la Asociación Estadounidense del Corazón recogida este lunes en la revista Circulation.

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