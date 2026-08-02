El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo y forma parte de la rutina diaria de millones de personas. Sin embargo, detrás de cada taza existe una historia que va mucho más allá de su aroma y sabor. Desde el fruto del que provienen sus granos hasta las diferencias entre las variedades más conocidas, pasando por su enorme impacto en la economía global y las curiosidades que rodean su consumo, esta bebida reúne tradición, naturaleza y procesos que muchos desconocen. Incluso, algunos datos relacionados con su producción y con los países que más lo disfrutan suelen sorprender a quienes lo consumen todos los días. Conoce tres cosas que quizás no sabías sobre el café y otros aspectos que explican por qué sigue siendo una de las bebidas más populares del planeta.

¿CUÁLES SON LAS TRES COSAS QUE QUIZÁS NO SABÍAS SOBRE EL CAFÉ?

Entre los datos más llamativos sobre esta bebida destacan los siguientes:

Es uno de los productos más comercializados del planeta. Solo el petróleo supera al café en el volumen de comercio internacional, lo que refleja su enorme importancia para la economía de numerosos países. Millones de familias dependen de su cultivo. Se estima que más de 25 millones de familias obtienen su sustento gracias a la producción de café, una actividad que genera empleo en distintas regiones del mundo. Finlandia lidera el consumo por persona. Aunque no produce café, este país europeo registra el mayor consumo per cápita, con aproximadamente 12 kilos por habitante al año, una cifra superior a la de cualquier otra nación.

(Foto referencial: Magnific)

¿CÓMO NACE EL CAFÉ ANTES DE LLEGAR A LA TAZA?

Todo comienza en el cafeto, una planta que produce un fruto conocido como cereza de café. Cuando madura, cambia de color y en su interior suele guardar dos granos. Tras la cosecha, estos pasan por diferentes etapas de procesamiento que influyen directamente en el sabor final de la bebida. Dependiendo del método empleado, el café puede presentar perfiles más dulces, afrutados o con una acidez más marcada.

¿POR QUÉ EL CAFÉ ARÁBICA Y EL ROBUSTA SON TAN DIFERENTES?

Aunque pertenecen al mismo género botánico, estas variedades poseen características muy distintas. El café arábica destaca por ofrecer sabores suaves, con notas florales, frutales o de chocolate, además de una acidez equilibrada. En cambio, el robusta contiene más cafeína, desarrolla un sabor más intenso y amargo y suele utilizarse en mezclas para espresso por su cuerpo y la espuma que aporta. El clima, la altitud y el tipo de suelo también modifican las cualidades de cada grano, según informa la plataforma Huppa Coffee.

(Foto: Joel Alonzo/ GEC)

¿QUÉ PAÍSES PRODUCEN Y CONSUMEN MÁS CAFÉ?

Brasil encabeza la producción mundial de café, seguido por Vietnam, mientras que Colombia, Etiopía, Indonesia, Honduras, India y Uganda también ocupan un lugar importante en el mercado internacional.

En cuanto al consumo, la Unión Europea representa el mayor bloque consumidor, con Alemania y Francia entre sus principales mercados. Estados Unidos y Brasil también registran un elevado consumo, demostrando que el café mantiene un papel fundamental tanto en las economías productoras como en los hábitos diarios de millones de personas.

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