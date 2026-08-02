Por Redacción EC

Desde hace muchos años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Por ello, en esta ocasión, esta disciplina académica analizó el comportamiento de las personas que suelen disfrutar de la compañía de los gatos, una mascota que se caracteriza por ser independiente y tranquilos. Frente a ello, desde el punto de vista psicológico, este conducta estaría estrechamente relacionado con la personalidad de cada individuo y la forma en que se vincula con los demás. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.