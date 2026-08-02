Desde hace muchos años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Por ello, en esta ocasión, esta disciplina académica analizó el comportamiento de las personas que suelen disfrutar de la compañía de los gatos, una mascota que se caracteriza por ser independiente y tranquilos. Frente a ello, desde el punto de vista psicológico, este conducta estaría estrechamente relacionado con la personalidad de cada individuo y la forma en que se vincula con los demás. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON GATOS?

De acuerdo con una investigación publicado en la revista Anthrozoös, y difundida por el medio El Español, se realizó un estudio con la participación de 4 565 voluntarios, quienes respondieron un cuestionario basado en los cinco grandes rasgos de personalidad e indicaron si preferían los perros, los gatos, ambos o ninguno. Los resultados mostraron que las personas con preferencia por los gatos tendían a ser menos extrovertidas y obtenían puntuaciones más altas en el rasgo de apertura a la experiencia, vinculado con la curiosidad, la creatividad y el interés por explorar nuevas ideas.

En tanto, las personas que prefieren los perros suelen obtener puntuaciones más altas en amabilidad y responsabilidad. Sin embargo, el informe precisó que una menor extroversión no implica timidez, sino una preferencia por entornos más tranquilos y círculos sociales reducidos, un perfil que suele asociarse con quienes conviven con gatos. Así, finalmente, la investigación no encontró evidencia de que tener un gato reduzca la soledad ni estableció una relación de causa y efecto entre los rasgos de personalidad y la preferencia por estos bellos animales.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE DEJAN PROPINAS EN LOS RESTAURANTES?

Según compartió el medio Clarín, la psicología no ofrece una única explicación para este comportamiento, ya que dejar una propina generosa al mozo puede responder a diversas motivaciones y características personales, como agradecer un buen servicio, expresar empatía hacia quien lo brinda, mantener un sentido de reciprocidad entre lo recibido y lo ofrecido, o reforzar una conducta asociada con una experiencia positiva.

Sin embargo, especialistas señalan que podría influir factores culturales como, por ejemplo, en algunos países asiáticos (Japón, Corea y China) no es una práctica habitual o puede resultar incómoda, mientras que, en lugares como Estados Unidos y Canadá es una costumbre esperada. Por ello, una propina generosa no siempre busca impresionar, sino que puede estar relacionada con valores, hábitos y el contexto social de cada persona.