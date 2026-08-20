Fuertes vientos y terremotos: ¿existe realmente una conexión? Esto dicen los expertos | Composición EC: Andina / Magnific
Fuertes vientos y terremotos: ¿existe realmente una conexión? Esto dicen los expertos | Composición EC: Andina / Magnific
Por Redacción EC

Los fuertes vientos, las lluvias inusuales y cambios repentinos del clima suelen generar dudas cuando ocurren cerca de un sismo, en un país donde los movimientos telúricos son frecuentes y forman parte de la realidad cotidiana. Por ello, cada coincidencia entre un fenómeno atmosférico y un movimiento de tierra puede despertar preguntas y alimentar antiguas creencias sobre posibles señales previas. Sin embargo, que ambos fenómenos coincidan no significa que exista una relación capaz de anticipar un terremoto, aunque esta idea todavía permanece entre la población y reaparece después de algunos movimientos de tierra, especialmente cuando el clima presenta condiciones poco habituales. Descubre qué dicen los especialistas sobre esta creencia, cuál es su origen y qué aspectos deben considerarse para estar preparados ante un sismo.

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