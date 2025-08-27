El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a la población y a las autoridades locales a adoptar medidas de prevención ante el aviso meteorológico N.º 302, difundido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que advierte el incremento de la velocidad del viento en la franja costera del país.

El fenómeno se presentará desde el viernes 29 hasta el domingo 31 de agosto y comprende a Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Tacna y la Provincia Constitucional del Callao.

Se prevén vientos con velocidades próximas a los 35 km/h en la costa norte. (Foto: Andina)

De acuerdo al pronóstico, se esperan vientos de hasta 35 km/h en la costa norte, alrededor de 34 km/h en la zona central y hasta 22 km/h en la franja sur. En Ica, las ráfagas podrían llegar también a 35 km/h.

Este escenario podría generar levantamiento de polvo y arena, además de una reducción de la visibilidad. Asimismo, se prevé cobertura nubosa con llovizna, neblina y niebla durante las madrugadas y primeras horas de la mañana.

Se prevé cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina. (Foto: Andina)

Ante esta situación, el Indeci recomendó a la población:

Asegurar techos y ventanas, y reforzar los vidrios.

y ventanas, y reforzar los vidrios. Evitar permanecer cerca de postes , cables eléctricos o estructuras inestables.

, cables eléctricos o estructuras inestables. Amarrar las embarcaciones en zonas costeras.

en zonas costeras. Usar ropa de abrigo e impermeable.

e impermeable. Consumir bebidas calientes para prevenir enfermedades respiratorias.

para prevenir enfermedades respiratorias. Acudir a un centro de salud si se presentan complicaciones respiratorias o alérgicas.

El organismo precisó que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), se viene coordinando con las autoridades locales para el monitoreo permanente de los efectos de este evento climático.