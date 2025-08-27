La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló en Los Olivos a la red criminal conocida como Los Desa de Angélica Gamarra, dedicada principalmente al cobro de cupos a comerciantes de Lima Norte. La intervención se llevó a cabo en el asentamiento humano 28 de Julio, donde la banda había instalado su centro de operaciones.

Agentes del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco) ejecutaron la acción tras un trabajo de inteligencia. En el operativo se produjo un enfrentamiento, que concluyó con la detención de 12 ciudadanos venezolanos, quienes estaban en posesión de dos armas de fuego, granadas de guerra, dinamita, municiones y mensajes de amenaza utilizados en sus extorsiones.

Dentro del inmueble, considerado como un verdadero ‘bunker’, también se hallaron autopartes y un motor presuntamente robados, además de envoltorios con cocaína, marihuana y tusi, lo que revelaría su participación en delitos como tráfico de drogas y robo agravado.

Los detenidos fueron identificados como José González Moreno (23), Darwin Alejos Escobar (25), José Contreras Rodríguez (20), Manuel Albreu Huamán (16), Kemberly Hernández Guzmán (22), Luz Díaz Guzmán (24), Dianer Guzmán Cocho (38), Balduin Macero Moncera (22), Fabián Enrique Carreño (22), Gean Marco Sánchez Sánchez (24), Gabriel Amesty Caro (25) y un sujeto aún no identificado.

En paralelo, la PNP informó que en Tumbes fue intervenido un bus interprovincial que trasladaba a 30 extranjeros en situación migratoria irregular, como parte del operativo “Control Migratorio 2025”.

Asimismo, en las últimas 24 horas, las fuerzas del orden ejecutaron 2.846 operativos a nivel nacional, que dieron como resultado la captura de 739 personas, entre requisitoriados y detenidos en flagrancia, además de la incautación de armas, drogas y dinero vinculados a actividades ilícitas.