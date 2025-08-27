Un camión semi remolque derribó un poste de luz afectando el frontis de un edificio multifamiliar, a la altura de la cuadra cuatro del Malecón de la Reserva, en Miraflores.

Cerca del área donde cayó el poste se encontraba un ciudadano, quien por fortuna no resultó lesionado.

Ante ello, efectivos del Serenazgo de la municipalidad de Miraflores y la Policía Nacional (PNP) capturaron al conductor quien había intentado darse a la fuga.

A través de las cámaras de seguridad de la Central Alerta Miraflores se observó cómo la unidad transitaba por la mencionada zona cuando de pronto el área de carga impacta con la estructura que cae de inmediato.

Tras una persecución lograron intervenir al camión (de placas F4E-760 y B7S-978) en el cruce de la avenida Benavides con la calle Alcanfores.

Conductor fue intervenido tras intentar fugarse.

El conductor de fue identificado como Juan Puchoc Mendoza y fue trasladado a la comisaría de Miraflores para las diligencias del caso.

Datos del Cuerpo General de Bomberos del Perú señalan que desde enero hasta julio de este año se han atendido un total de 5104 accidentes vehiculares. Además, las autoridades señalan que en la ciudad de Lima registra más del 40% de los accidentes de tránsito por exceso de velocidad.

