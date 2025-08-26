La noche del martes 26 de agosto se registró un triple choque de buses del Metropolitano en la vía exclusiva, a la altura de la estación Angamos, en Surquillo. El accidente dejó más de 30 pasajeros heridos y provocó una fuerte congestión vehicular en la zona.

Según testigos, los buses iban llenos de pasajeros y el choque se produjo cuando uno de los buses se había detenido en la dirección de norte a sur de la Estación Angamos para el descenso y abordaje de los pasajeros, cuando otro bus impactó la parte trasera del que estaba detenido. El fuerte impacto destrozó los parabrisas de las unidades y causó escenas de pánico entre los usuarios.

Al menos nueve unidades de los bomberos llegaron al lugar para atender la emergencia y brindar los primeros auxilios a los heridos, quienes fueron trasladados de inmediato al hospital Casimiro Ulloa y a clínicas cercanas. Mientras tanto, la Policía Nacional y brigadas de emergencia aseguran la zona.

Accidente ocurrió la noche del martes 26 de agosto y generó fuerte congestión vehicular en la zona. (Foto: PNP)

Pronunciamiento de la ATU

A través de un comunicado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que activó el protocolo de emergencia y que personal de la entidad, en coordinación con bomberos y policías, brinda atención a los heridos. Asimismo, dispuso el inicio inmediato de la investigación para determinar las causas del accidente.

“Con el apoyo de la PNP, los buses circulan de manera temporal por la vía destinada a vehículos particulares. Se ha dispuesto el inicio inmediato de la investigación correspondiente”, menciona el organismo.

La ATU informa sobre un accidente que involucró a tres unidades del Metropolitano a la altura de la estación Angamos. De inmediato se activó el protocolo de emergencia. En estos momentos, nuestro personal, en coordinación con los bomberos, brinda atención a las personas heridas. pic.twitter.com/dvZn1rjpiB — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 27, 2025

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.