Una mujer quedó atrapada debajo de una camioneta municipal luego de un violento choque registrado en el distrito de San Isidro. Al parecer el exceso de velocidad habría ocasionado el accidente.

Según informó ATV+, el hecho ocurrió en el cruce de la avenida Jorge Basadre y la calle Las Palmeras. La víctima iba a bordo de un scooter cuando se vio involucrada en el accidente.

Según testigos, la camioneta de la Municipalidad de San Isidro venía a excesiva velocidad e impactó en la parte lateral derecha contra un vehículo de placa B7W-676, provocando destrozos.

El conductor de la unidad tuvo que recibir atención de los bomberos del distrito debido a que quedó en estado de shock luego del impacto.

Tras el impacto, la camioneta municipal de placa EGZ-146, por efecto del impacto, terminó arrollando a la joven, que se trasladaba a su centro de trabajo a bordo de un scooter.

La víctima resultó gravemente herida, aunque se encontraba consciente mientras los bomberos buscaban rescatarla debajo del vehículo edil. Fue trasladada a un hospital cercano porque presentaba lesiones de consideración.

Según informó Canal N, otras dos personas también resultaron heridas: los conductores de ambos vehículos involucrados en el accidente. El tránsito vehicular tuvo que ser restringido en la zona.