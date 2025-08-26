Una mujer quedó atrapada debajo de una camioneta municipal luego de un violento choque registrado en el distrito de San Isidro. Al parecer el exceso de velocidad habría ocasionado el accidente.
Según informó ATV+, el hecho ocurrió en el cruce de la avenida Jorge Basadre y la calle Las Palmeras. La víctima iba a bordo de un scooter cuando se vio involucrada en el accidente.
Newsletter Buenos días
LEE MÁS: Proyecto busca que Lima norte tenga una planta que convierte agua del mar en potable
Según testigos, la camioneta de la Municipalidad de San Isidro venía a excesiva velocidad e impactó en la parte lateral derecha contra un vehículo de placa B7W-676, provocando destrozos.
El conductor de la unidad tuvo que recibir atención de los bomberos del distrito debido a que quedó en estado de shock luego del impacto.
LEE MÁS: Leones del Barrio Chino ahora están protegidos con vidrio tras constantes actos de vandalismo
Tras el impacto, la camioneta municipal de placa EGZ-146, por efecto del impacto, terminó arrollando a la joven, que se trasladaba a su centro de trabajo a bordo de un scooter.
La víctima resultó gravemente herida, aunque se encontraba consciente mientras los bomberos buscaban rescatarla debajo del vehículo edil. Fue trasladada a un hospital cercano porque presentaba lesiones de consideración.
LEE MÁS: Mascota al rescate: perrita habría apagado mecha de explosivo en atentado contra su dueño en Huaral
Según informó Canal N, otras dos personas también resultaron heridas: los conductores de ambos vehículos involucrados en el accidente. El tránsito vehicular tuvo que ser restringido en la zona.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Vecinos de Miraflores protestan contra instalación de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado
- Escuelas Bicentenario suman 17 nuevos colegios en 12 regiones del país
- Orquesta Zaperoko denuncia que le robaron instrumentos valorizados en más de S/10 mil
- Campaña de vacunación gratuita contra 28 enfermedades: conoce los lugares y horarios del Minsa
- Fatal accidente en La Libertad: captan últimos instantes de joven que cayó de cerro Chiputur
Contenido sugerido
Contenido GEC