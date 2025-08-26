Una camioneta de la Municipalidad de San Isidro impactó contra un auto particular en San Isidro, dejando como saldo tres heridos. (Foto: @ClaudioVargasTV / X)
Redacción EC
Redacción EC

Una mujer quedó atrapada debajo de una camioneta municipal luego de un registrado en el distrito de . Al parecer el exceso de velocidad habría ocasionado el accidente.

Según informó ATV+, el hecho ocurrió en el cruce de la avenida Jorge Basadre y la calle Las Palmeras. La víctima iba a bordo de un scooter cuando se vio involucrada en el accidente.

Según testigos, la camioneta de la Municipalidad de San Isidro venía a excesiva velocidad e impactó en la parte lateral derecha contra un vehículo de placa B7W-676, provocando destrozos.

Una joven que iba a bordo de un scooter quedó atrapada debajo de la camioneta municipal de San Isidro. (Foto: @ClaudioVargasTV / X)
El conductor de la unidad tuvo que recibir atención de los bomberos del distrito debido a que quedó en estado de shock luego del impacto.

Tras el impacto, la camioneta municipal de placa EGZ-146, por efecto del impacto, terminó arrollando a la joven, que se trasladaba a su centro de trabajo a bordo de un scooter.

Así quedó el auto particular luego del accidente en San Isidro. (Foto: @ClaudioVargasTV / X)
La víctima resultó gravemente herida, aunque se encontraba consciente mientras los bomberos buscaban rescatarla debajo del vehículo edil. Fue trasladada a un hospital cercano porque presentaba lesiones de consideración.

Según informó Canal N, otras dos personas también resultaron heridas: los conductores de ambos vehículos involucrados en el accidente. El tránsito vehicular tuvo que ser restringido en la zona.

