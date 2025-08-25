Esculturas sufrieron daños en sus colmillos y pérdida de esferas simbólicas. (Foto: Canal N)
Esculturas sufrieron daños en sus colmillos y pérdida de esferas simbólicas. (Foto: Canal N)
Los tradicionales leones chinos que custodian la entrada de la calle Capón, en el corazón del del Cercado de Lima, fueron colocados bajo estructuras de vidrio transparente con el fin de preservarlos tras los constantes actos de vandalismo sufridos en los últimos años. La medida responde a múltiples que formaban parte de su diseño, lo que generó indignación entre comerciantes, visitantes y la comunidad china residente en Lima.

Conocidas como leones de Fu, estas esculturas tienen un profundo valor cultural. En la tradición china, el macho sostiene una esfera bajo su pata que simboliza la supremacía y el dominio material, mientras que la hembra protege a una cría, representación del resguardo del hogar y la familia. En su origen, estas figuras eran colocadas en las entradas de templos, palacios o edificios oficiales para custodiar la prosperidad. Su llegada a Lima marcó no solo un gesto de hermandad entre China y el Perú, sino también un símbolo de identidad cultural para el Barrio Chino.

Los últimos , registrados incluso durante la madrugada y sin presencia de vigilancia, dejaron a ambas figuras con colmillos fracturados y la esfera de la leona desaparecida. Estos hechos fueron agravados por retos en redes sociales, especialmente en TikTok, que incitaban a manipular o arrancar partes de las esculturas. Ante ello, las autoridades optaron por cubrirlas con vidrio protector luego de un proceso de restauración que devolvió sus detalles originales.

Con esta medida, se busca garantizar que los leones de Capón conserven su valor patrimonial y cultural, evitando que vuelvan a ser blanco de actos vandálicos, pero manteniendo su visibilidad como parte esencial del paisaje emblemático del Barrio Chino de Lima.

