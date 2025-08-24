El histórico negocio del Centro de Lima, conocido hasta hoy por el apellido Queirolo, continuará sus operaciones bajo el nombre “El Emblemático Q de Lima”, luego de una resolución administrativa de Indecopi que restringe el uso del apellido como parte de su denominación comercial.

La medida responde a un proceso iniciado por los propietarios de otro establecimiento con un nombre similar, quienes solicitaron la exclusividad en el uso del apellido. Con ello, Indecopi resolvió que el local tradicional no podrá seguir utilizando su denominación anterior.

A través de un comunicado oficial, el negocio familiar confirmó la decisión y explicó: “Esta modificación responde a una resolución administrativa emitida por INDECOPI, que nos restringe de seguir utilizando el apellido familiar en nuestra denominación comercial. Esta medida se enmarca en un proceso iniciado por los propietarios de otro establecimiento que lleva un nombre similar, quienes han solicitado la exclusividad sobre el uso del apellido que históricamente nos identifica”.

El local también recordó su importancia histórica en la ciudad: “Creemos importante recordar que nuestra bodega tiene una trayectoria mucho más antigua, reconocida por generaciones como un espacio emblemático de Lima, donde convergen la buena cocina, el arte y la cultura”.

Finalmente, reafirmaron su compromiso con el público pese al cambio de nombre: “Pese a este cambio, que esperamos sea temporal, reafirmamos nuestro compromiso con la historia, la tradición, la cocina peruana y el arte, tal como lo hemos hecho durante más de 100 años”.