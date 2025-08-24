El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, a través del Ministerio de Educación (Minedu), oficializó este domingo el lanzamiento del segundo paquete de Escuelas Bicentenario, conformado por 17 nuevas instituciones educativas que se suman a las 75 que culminarán su entrega este año. La medida quedó establecida en el Decreto Supremo N.° 013-2025-MINEDU, publicado en el Diario Oficial El Peruano.

Las nuevas escuelas estarán distribuidas en San Martín (1), Moquegua (1), Loreto (1), La Libertad (1), Amazonas (2), Apurímac (3), Huánuco (2), Ayacucho (1), Pasco (1), Cajamarca (1), Lima (1) y Piura (2). Con ello, el proyecto alcanzará un total de 92 colegios modernos en 18 regiones, beneficiando a más de 140 000 estudiantes de manera directa y con un impacto proyectado en 600 000 escolares en los próximos seis años.

“El programa Escuelas Bicentenario es el mayor proyecto de infraestructura educativa de los últimos 20 años y refleja el firme compromiso de la presidenta Dina Boluarte con una educación pública moderna y de calidad. Estas instituciones priorizan la formación técnica en secundaria, preparando a nuestros jóvenes para el futuro ”, sostuvo el ministro de Educación, Morgan Quero.

Gobierno oficializa segundo paquete de Escuelas Bicentenario con 17 instituciones educativas. (Foto: Difusión)

El Proyecto Escuelas Bicentenario es el primer Proyecto Especial de Inversión Pública en Educación del país. Se ejecuta bajo el modelo de Gobierno a Gobierno con el Reino Unido y cuenta con la asistencia técnica de Finlandia, lo que asegura eficiencia, transparencia y la aplicación de las mejores prácticas internacionales en el sector.

Los colegios replican el modelo pedagógico finlandés, centrado en el estudiante y en el desarrollo de habilidades. Cada institución contará con aulas flexibles, laboratorios modernos, talleres especializados, bibliotecas, espacios deportivos y conectividad total, en entornos seguros, sostenibles e inclusivos.

Más de 140 000 estudiantes serán beneficiados directamente, con un impacto proyectado en 600 000 escolares en seis años. (Foto: Difusión)

Actualmente, 64 escuelas ya potencian la formación técnica, de las cuales 20 aplican el modelo Secundaria con Formación Técnica y 44 desarrollan talleres de Educación para el Trabajo en especialidades como Mecánica Automotriz, Industrias Alimentarias, Industria del Vestido, Estética, Robótica, Diseño 3D e Informática.

“Estos espacios incorporan equipos con tecnología de vanguardia como cortadoras láser, impresoras 3D, escáneres, máquinas de sublimación, microscopios y laboratorios especializados, conectando el aprendizaje escolar con la ciencia, la innovación y el mundo productivo”, añadió Quero.

La primera etapa del proyecto culminará en diciembre de 2025 con la entrega de 75 colegios de primer nivel en nueve regiones y 21 distritos de Lima, con una inversión superior a 5900 millones de soles. Estas instituciones beneficiarán a más de 119 000 estudiantes y 5100 docentes, marcando un hito histórico en la modernización de la educación pública.

En paralelo, el Gobierno ha destinado desde 2023 más de 11 400 millones de soles al mantenimiento, renovación y construcción de nuevas escuelas en todo el país. En este marco, ya se han entregado 153 colegios en 15 regiones, en beneficio de más de un millón de estudiantes.

El proyecto también ha recibido reconocimientos internacionales, como los dos premios obtenidos en los Martin Barnes NEC Awards 2024 en Londres, por excelencia operativa y gestión técnica en el sector público.