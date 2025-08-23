El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la ciudad de Pisco enfrenta ráfagas de vientos que alcanzan los 63 km/h, lo que ha generado levantamiento de polvo y arena que dificulta severamente la visibilidad de los conductores.

La institución indicó que la situación se extiende a toda la costa sur y que la propagación de polvo y arena es visible en imágenes satelitales.

Con el fenómeno de este 23 de agosto, se trata de la segunda jornada consecutiva en la que Pisco registra fuertes vientos y levantamiento de polvo y arena. pues ayer el Senamhi reportó ráfagas de hasta 61 km/h.

En su aviso meteorológico N.° 285, de nivel de alerta Rojo, el Senamhi ya había advertido que se preveía un incremento de la velocidad del viento en la franja costera, pasando de moderada a extrema intensidad, debido a los efectos del acercamiento del Anticiclón Pacífico Sur. Y que estas condiciones se mantendrán hasta el lunes 25 de agosto.

#Infórmate #Senamhi #MINAM Costa sur: levantamientos de polvo y arena se observa en las imágenes de satélite debido al incremento en la velocidad de viento. Se reportan velocidades de próximas a los 30 km/h en Nazca (Ica). pic.twitter.com/0FlfwYyuq9 — Senamhi (@Senamhiperu) August 23, 2025

Diversos usuarios han compartido imágenes y videos que evidencian la intensidad del viento, por lo que las autoridades han pedido a la población mantenerse alerta ante la posible caída de postes o árboles inclinados.

Este nuevo impacto de los Vientos Paracas en Ica ha generado complicaciones en las actividades comerciales, turísticas y pesqueras, ya que las ráfagas dificultan la normal atención en establecimientos y la movilidad en zonas urbanas y costeras.

#Infórmate #Senamhi #MINAM Anticiclón Pacífico Sur se acerca al continente y favorecerá el incremento de viento en distritos de la costa. Del 22 al 24 de agosto, se registrará el incremento de la velocidad del viento en la costa. https://t.co/luMk8Mscdy pic.twitter.com/OlwaywYjri — Senamhi (@Senamhiperu) August 20, 2025

Vale precisar que la situación de fuertes vientos afectará a las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, La Libertad, Lambayeque, Lima, Callao, Piura y Tacna.

Al igual que en Ica, estas regiones soportarán el aumento del viento que, a su vez, genera la reducción de la visibilidad horizontal, afectando principalmente el tránsito vehicular en zonas abiertas. Asimismo, se espera cobertura nubosa acompañada de lloviznas, niebla o neblina, especialmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, advierte el Senamhi.