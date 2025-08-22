El Ministerio de Salud (Minsa) modificó la norma que regulaba la acreditación de los técnicos en farmacia que laboran en farmacias y boticas del país. Hasta antes de la publicación del Decreto Supremo N.º 015-2025-SA se exigía que el personal técnico contara obligatoriamente con título profesional de técnico en farmacia. Con la modificación, también podrán laborar quienes acrediten certificado de estudios culminados en la carrera técnica de farmacia.

La citada norma, publicada el 20 de agosto en el Diario Oficial El Peruano, dispuso cambios en el artículo 43 y el Anexo 01 del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, aprobado en 2011.

La medida tiene como objetivo reforzar los controles en la dispensación de medicamentos y garantizar una atención segura a los usuarios, reduciendo riesgos vinculados a la automedicación y a la venta irregular de fármacos que requieren receta médica.

La norma también establece que los técnicos de farmacia no podrán dispensar medicamentos sujetos a prescripción médica ni sugerir alternativas a lo recetado por un profesional de la salud. El texto actualizado precisa:

“El personal técnico en farmacia que labora en las farmacias y boticas está impedido de realizar actos correspondientes a la dispensación de productos farmacéuticos de venta bajo receta médica o de ofrecer al usuario alternativas al medicamento prescrito, bajo responsabilidad del Director Técnico y del propietario del establecimiento”, indica la norma.

El decreto también refuerza la responsabilidad de los químicos farmacéuticos que ejercen como Directores Técnicos en los establecimientos. Ahora, se establece de manera explícita que estos deberán capacitar y supervisar de forma permanente al personal asistente y técnico, asegurando el correcto desempeño de sus funciones.

Asimismo, se actualizó la escala de infracciones y sanciones aplicables a las farmacias y boticas que incumplan con estas disposiciones, lo que busca asegurar mayor fiscalización en la venta de medicamentos.

