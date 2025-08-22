Gladys Pereyra Colchado
Gladys Pereyra Colchado

Una ‘guerra de mosquitos’: la estrategia para infectar zancudos con la bacteria Wolbachia para frenar el dengue
Este informe fue publicado inicialmente el 25 de enero, cuando el Minsa iniciaba el proyecto piloto que busca ‘inactivar’ el dengue a través del uso de mosquitos infectados con una bacteria. Ha sido actualizado hoy tras el lanzamiento oficial de la estrategia Wolbachia.

