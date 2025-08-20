Con el objetivo de promover la prevención y detección temprana del cáncer, la Diris Lima Sur del Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha una innovadora campaña preventiva a través del transporte público.

Los pasajeros que utilizan la Línea 10E, conocida como “el moradito”, que recorre once distritos de la capital, desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho, vivirán una experiencia sensorial completa a través de la cual podrán reconocer la importancia de la prevención de las enfermedades oncológicas.

• Vista: Stickers dentro del bus con mensajes visuales sobre prevención del cáncer.

• Oído: Audios con datos sobre la mortalidad por cáncer en el país y orientación sobre dónde realizarse chequeos.

• Olfato: Aroma a lavanda, símbolo de prevención y sanación, difundido dentro del bus mediante spray ambiental.

• Tacto: Dispensador de spray junto al botón de parada, acompañado de un código QR con acceso a las redes sociales de la Diris Lima Sur.

“Esta información estará al alcance de todos los pasajeros, reforzando la necesidad de adoptar hábitos saludables y realizarse chequeos médicos periódicos. Por eso hemos apostado por el transporte público, que conecta a miles de ciudadanos cada día”, indicó la doctora Chumbile Andía.

En Lima sur hay una población de 726,390 mujeres en el rango de edades de 25 a 64 años. En el primer semestre del 2025 se realizaron más de 22,000 tamizajes de cáncer de cuello uterino en los establecimientos de salud, habiendo detectado 1,175 resultados positivos.

Con relación al cáncer de próstata, Lima sur tiene una población de 305,193 varones en el rango de edades de 50 a 75 años, de las cuales hasta julio del 2025 acudieron a los establecimientos de salud de la Diris Lima Sur cerca de 5,520 reportando 511 resultado positivos.

Esta campaña forma parte de las acciones descentralizadas del Ministerio de Salud para acercar los servicios de promoción y prevención a la comunidad. La Diris Lima Sur reafirma así su compromiso con la salud pública, impulsando estrategias innovadoras que contribuyan al bienestar de toda la población.