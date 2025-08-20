La Municipalidad de Lima inauguró el Corredor Turístico Miraflores-Barranco, también conocido como el “Puente de la Paz”, en medio de protestas de vecinos, quienes rechazaron a las luces blancas instaladas en la obra y en las zonas aledañas.

De ese modo, en la tarde del miércoles 20 de agosto, la ceremonia de inauguración tuvo la presencia del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, así como los burgomaestres de Miraflores y Barranco, Carlos Canales y Jessica Vargas, respectivamente.

¿Cómo fue la protesta de los vecinos?

A pesar de la inauguración oficial, los vecinos que viven en los alrededores de la obra, irrumpieron en la ceremonia con carteles, cacerolazos y el grito unísono exigiendo el cambio de las luces blancas, las cuales consideran tóxica y nociva para su descanso.

Con caserolazos vecinos de Miraflores reciben la obra mal hecha de Carlos Canales, CPP de Rafael López Aliaga.#LimaPotenciaMundial #PorkyIncapaz pic.twitter.com/8na4NkHoRG — Indignados Perú ® (@Indignados_P) August 21, 2025

Aunque su paso fue impedido por rejas, los residentes de la zona llegaron con carteles y mensajes como “Alcaldes: cambien las luces del puente que enceguecen al vecindario” y “Luces tóxicas, gestión oscura. Vecinos sin descanso”, mismos que reflejaban su malestar, mismo que hicieron saber a las autoridades presentes.

Vecinos de Miraflores y Barranco repudian a Rafael López Aliaga y su chupe Carlos Canales al momento que inauguraban este punte inútil e inservible que costo una millonada claramente ejecutada corruptamente! pic.twitter.com/L5nfoja2m0 — EIPeruano (@EIPeruano) August 21, 2025

Puente corredor turístico Miraflores-Barranco: Detalles de la obra y sus beneficios

El puente une el Malecón de la Reserva (Miraflores) con el Malecón Paul Harris (Barranco) y está diseñado para uso peatonal y como ciclovía. “Es un ejemplo de unión entre dos distritos turísticos”, dijo Canales respecto a la obra, cuyas dimensiones comprenden los 112 metros de largo y más de 8 de ancho.

Así se ve el nuevo puente corredor turístico Miraflores-Barranco | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Por su parte, López Aliaga, afirmó que el puente “marca un antes y un después” en la historia de ambos distritos, agregando que la infraestructura atraerá a un flujo importante de visitantes, impulsando así el turismo y la economía de alrededores.

Vecinos se oponen a la inauguración del Puente de la Paz

El corredor incluye un circuito peatonal y ciclovías, un mirador en el acantilado de Barranco con vistas panorámicas, zonas de descanso y un sistema de iluminación LED, así como una franja de vidrio a lo largo de la estructura, que permite a los transeúntes la sensación de caminar en el aire sobre la Bajada de Armendáriz.