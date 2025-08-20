El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó la creación del “Grupo de Trabajo para abordar la problemática del transporte urbano de Lima y Callao”, a través de la Resolución Ministerial N° 567-2025-MTC/01 , publicada este miércoles 20 de agosto en el diario oficial El Peruano.

La normativa indica que el mencionado grupo de trabajo tendrá carácter temporal y estará encargado de identificar e impulsar medidas que contribuyan a mejorar el servicio de transporte urbano en la capital y en el Callao, en un contexto marcado por la inseguridad ciudadana, la falta de modernización del parque automotor y la necesidad de promover un cambio hacia una matriz energética más sostenible.

De acuerdo a la norma, estará conformado por representantes del MTC, del Viceministerio de Transportes, de la Oficina de Diálogo y Gestión Social, de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y de los gremios formales de transporte urbano de Lima y Callao. Todos sus integrantes participarán de manera ad honorem.

Entre sus principales funciones se encuentran elaborar un plan de trabajo con acciones concretas para enfrentar la crisis del transporte urbano , además de proponer medidas orientadas a garantizar la seguridad, continuidad y sostenibilidad del servicio.

El grupo de trabajo también deberá presentar un informe final con recomendaciones al Viceministerio de Transportes.

Este se instalará en un plazo máximo de diez días hábiles tras la acreditación de sus integrantes y tendrá una vigencia inicial de seis meses, con posibilidad de prórroga por un periodo similar.

El MTC precisó que las labores de esta instancia no generarán gastos adicionales al Tesoro Público y que podrá invitar a especialistas, instituciones públicas, privadas e incluso organismos internacionales para recibir asesoría técnica en la materia.

El Ejecutivo anunció esta medida a un día del paro de transportistas convocado para este 21 de agosto. El objetivo de la norma es la búsqueda de una respuesta coordinada a la problemática del transporte en Lima y Callao, donde la demanda supera la oferta formal y miles de usuarios enfrentan a diario congestión, inseguridad y deficiencias en el servicio.