Los vecinos de Surco tiene algo claro para las elecciones del 4 de octubre: quieren que se mantenga lo avanzado durante la gestión del actual alcalde Carlos Bruce. Al no existir las reelección, Bruce optó por postular a la Alcaldía de Lima, y en Surco ha dejado como candidato a su jefe de Gabinete de Asesores, Arturo Bobbio, quien se presenta como la carta con mayor opción para los comicios municipales.

“Lo bueno tiene que continuar, porque el alcalde Bruce ha dejado la valla bien alta, y el perfil del señor Bobbio garantiza la continuación de esa gestión. Por ejemplo, ha propuesto el ‘Surcanito’, un transporte especial para los vecinos que nos ayudaría a eliminar el problema que tenemos con el desorden de los mototaxis que provienen de las zonas límite con San Juan de Miraflores y Chorrillos”, explicó Ruth Saavedra, presidenta de la Junta Vecinal de San Roque.

Bobbio, quien ha acompañado a Bruce desde el inicio de gestión en 2023, ha explicado que el ‘Surcanito’ es un programa que planea tener buses para cubrir cuatro vías internas y enfocados a transportar a personas con discapacidad y adultos mayores.

Entre los competidores para la alcaldía de Surco también figura Omar Montoro, quien enfrenta su cuarta postulación en el distrito. Montoro asumió la candidatura de Avanza País, luego de que el exalcalde Roberto Gómez Baca declinara a seguir en contienda. “No podemos decir, y ser egoístas, que (Bruce) ha sido un mal alcalde. Lo que pasa es que ha tenido mucha suerte. El anterior alcalde, el señor Combre, ha sido el peor alcalde en la historia de Surco, la valla era muy baja”, dijo Montoro en una entrevista al canal de Youtube Trivu.

Jean Pierre Combe, quien fue alcalde en el periodo 2018-2022, dejó las filas de Acción Popular y en esta contienda postula con Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña. Mientras que Renovación Popular postula a Juan Palma, quien afronta su cuarto intento municipal.

-Demandas-

La vecina Ruth Saavedra indicó que los vecinos esperan que en Surco se sigan recuperando espacios a favor de la comunidad. Según contó, en la zona de San Roque se recuperó un complejo deportivo que se ha puesto a disposición de los vecinos de manera gratuita. “San Roque llega a celebrar sus 71 años, siendo la primera urbanización de Surco, teniendo una Casa del Vecino donde los vecinos vamos a pasar tiempo de calidad”, dijo.

Para Enrique Kerrigan, de la Junta Comunal del Sector 1 - Subsector 1.2, los candidatos deberían centrarse en los 10 objetivos del Plan de Desarrollo Local Concertado.

“Salvo el candidato Bobbio que es el sucesor de Bruce, los demás candidatos lo único que se dedican es a criticar antes que proponer. En las reuniones que tienen con los vecinos, uno ha dicho que quiere tumbarse el crematorio de mascotas, otro que quiere tumbarse la supermanzana, y hasta los que proponen cerrar el edificio del nuevo centro de operaciones de seguridad ciudadana para regresar las operaciones a Surco viejo por un tema de tradición. Lo que necesitamos son propuestas nuevas y visionarias, la valla de Bruce es bien alta y solo vemos muchas opciones sin experiencia”, refirió.