icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Arturo Bobbio, el sucesor de Carlos Bruce, compite contra exalcalde y eternos candidatos en Surco.
Arturo Bobbio, el sucesor de Carlos Bruce, compite contra exalcalde y eternos candidatos en Surco.
Por Martin Hidalgo

Los vecinos de Surco tiene algo claro para las elecciones del 4 de octubre: quieren que se mantenga lo avanzado durante la gestión del actual alcalde Carlos Bruce. Al no existir las reelección, Bruce optó por postular a la Alcaldía de Lima, y en Surco ha dejado como candidato a su jefe de Gabinete de Asesores, Arturo Bobbio, quien se presenta como la carta con mayor opción para los comicios municipales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.