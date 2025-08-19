El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) designó a David Fernando Mayorga Lizárraga como nuevo director ejecutivo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – Provías Nacional.

La medida se formalizó a través de la Resolución Ministerial N.° 563-2025-MTC/01, firmada por el ministro César Sandoval Pozo. Mayorga asume el cargo en reemplazo de José Enrique Palomino Reina, quien se desempeñaba como encargado de la dirección desde junio de este año.

La resolución fue publicada este viernes 15 de agosto en el diario oficial El Peruano y detalla que la decisión se adopta en el marco de las facultades otorgadas por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley de Organización y Funciones del MTC.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso la reestructuración administrativa de Provías Nacional y Provías Descentralizado.. (Foto: MTC) / JMRT

Reestructuración de Provías

El MTC dispuso la reestructuración administrativa del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) y de Provías Descentralizado.

La medida se oficializó mediante la Resolución Directoral N.° 564-2025-MTC, que también establece la conformación de una Comisión Sectorial temporal encargada de elaborar un informe sobre los procesos críticos de ambas entidades.

El titular del sector, César Sandoval, sostuvo que esta decisión busca erradicar prácticas irregulares en los comités de licitación pública.

“Con esta decisión que adopta mi despacho vamos a romper el círculo vicioso y corrupto de las mafias de los comités de procesos de licitación pública. Cerraremos las puertas a la corrupción. Es una indicación expresa de la presidenta de la república que va en la línea de transparencia que está aplicando nuestra gestión”, señaló.