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El MTC aseguró que el proveedor de servicio activó "los protocolos de respuesta y seguridad correspondientes con el objetivo de identificar el origen y alcance del incidente”. Foto: composición GEC
El MTC aseguró que el proveedor de servicio activó "los protocolos de respuesta y seguridad correspondientes con el objetivo de identificar el origen y alcance del incidente”. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó que las alertas de un sismo de 8 grados, seguido tsunami, se debió a “un acceso no autorizado al Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate), a través de una cuenta del proveedor del sistema, Consorcio Everbridge”.

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