El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó que las alertas de un sismo de 8 grados, seguido tsunami, se debió a “un acceso no autorizado al Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate), a través de una cuenta del proveedor del sistema, Consorcio Everbridge”.

Desde esta cuenta, se emitieron “mensajes falsos de alerta de sismo, tsunami, además de contenido que no guardaba relación con la gestión de emergencias ni con las finalidades para las cuales fue creado el sistema”, detalló el MTC.

Ante esta situación, el MTC aseguró que “el proveedor activó los protocolos de respuesta y seguridad correspondientes con el objetivo de identificar el origen y alcance del incidente”.

Además, el Ministerio ha dispuesto que “se ejecuten las acciones permanentes de monitoreo, contención y evaluación para esclarecer lo ocurrido, fortalecer las medidas de seguridad y determinar las responsabilidades a que hubiere lugar”.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía “a mantener la calma y mantenerse informada únicamente a través de los canales institucionales oficiales como redes sociales y página web”.

Un link a Telegram y una segunda alarma con contenido político descartaron de forma definitiva la validez de la emergencia por sismo y expuso una anomalía en servicio del Sismate.

En el comunicado, la entidad reafirmó su compromiso con la seguridad de las telecomunicaciones y aseguró que “continuará informando oportunamente sobre los avances de las investigaciones y las medidas adoptadas”.

El incidente puso en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección en los sistemas de alerta ante posibles vulnerabilidades cibernéticas. Por ahora, las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido y garantizar la integridad del sistema de alertas en beneficio de toda la población.