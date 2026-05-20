El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, por medio de Promperú, anunció el cronograma oficial de las ferias gastronómicas “Perú, Mucho Gusto” para este 2026, que se realizarán en Ayacucho, Tacna, Piura, Lima y Madrid (España) con el fin de consolidar la oferta culinaria y turística del país.

De ese modo, la organización ha precisado que su meta para las cuatro ediciones nacionales es convocar a una asistencia superior a las 560 mil personas y alcanzar un impacto económico estimado en más de S/ 37 millones.

“Esto permitirán seguir promoviendo el turismo interno y receptivo, descentralizando oportunidades y fortaleciendo el orgullo por nuestra identidad culinaria”, dijo el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos.

La plataforma, fruto de la coordinación entre Promperú, gobiernos regionales, municipios y el sector privado, busca dar visibilidad internacional a los productores y abrir canales comerciales para los emprendedores regionales. | Foto: Feria

“Perú, Mucho Gusto” 2026: ¿Cuál es el calendario oficial?

El recorrido de la feria en el Perú comenzará en Ayacucho del 27 al 29 de junio, continuará en Tacna del 25 al 28 de julio, llegará a Piura del 7 al 9 de agosto y cerrará en Lima del 30 de octubre al 1 de noviembre.

Por otra parte, la edición internacional “Perú, Mucho Gusto Madrid” se celebrará en la capital de España del 18 al 20 de septiembre.

La plataforma, fruto de la coordinación entre Promperú, gobiernos regionales, municipios y el sector privado, pretende dar visibilidad internacional a los productores y abrir canales comerciales para los emprendedores regionales.