Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La organización de estas ferias responde a una labor conjunta entre Promperú, los gobiernos regionales, los municipios y el sector privado | Foto: Difusión
La organización de estas ferias responde a una labor conjunta entre Promperú, los gobiernos regionales, los municipios y el sector privado | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, por medio de Promperú, anunció el cronograma oficial de las ferias gastronómicas “Perú, Mucho Gusto” para este 2026, que se realizarán en Ayacucho, Tacna, Piura, Lima y Madrid (España) con el fin de consolidar la oferta culinaria y turística del país.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.