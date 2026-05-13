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Este 2026, el Burger Fest contará con hamburgueserías internacionales, entre ellas Sando Burger, de Ivalu Acurio. (Fotos: Instagram)
Este 2026, el Burger Fest contará con hamburgueserías internacionales, entre ellas Sando Burger, de Ivalu Acurio. (Fotos: Instagram)
Por Redacción EC

La novena edición del Burger Fest tendrá entre sus novedades de este año la llegada por primera vez a la capital peruana de Sando, la celebrada propuesta gastronómica fundada en Ginebra por Ivalu Acurio, hija de los chefs Gastón Acurio y Astrid Gutsche.

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