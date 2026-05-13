La novena edición del Burger Fest tendrá entre sus novedades de este año la llegada por primera vez a la capital peruana de Sando, la celebrada propuesta gastronómica fundada en Ginebra por Ivalu Acurio, hija de los chefs Gastón Acurio y Astrid Gutsche.

Ivalu Acurio estableció Sando en Suiza tras completar estudios en hotelería en dicho país y formación en gastronomía en Le Cordon Bleu de Tokio, Japón.

Durante el periodo de pandemia, la cocinera inició este proyecto junto a un socio japonés, con un local que combina la hamburguesería con inspiración japonesa. Actualmente, la marca registra siete locales en Europa. La presencia de Sando Burger en el festival marca su debut oficial en el mercado peruano.

El evento congregará una oferta diversa de hamburgueserías provenientes de distintas partes del mundo. En el ámbito local, se ha confirmado la asistencia de marcas como Big Boy, Boycott, Burger Boy, Papachos, Festín y Mad Burger. Del mismo modo, la representación de las regiones estará a cargo de locales como La Mera de Tarapoto, Fat Guys de Arequipa, Bule Burger de Chiclayo y Chadri Burger de Piura.

En el plano internacional, además de la participación de Sando desde Suiza, el festival contará con la presencia de:

Rodo Cámara, representante de The Food Truck Store de Argentina

The Burger Villas de Uruguay

Andes Burger de Colombia

Pretextos Burger, triunfador del Burger Palusa en Argentina

Los Valientes a Fuego, ganador del Burger Ville en Colombia

El Burger Fest Vol.9 se llevará a cabo el próximo 23 de mayo en las instalaciones del Centro Cultural Lima, ubicado en el distrito de Chorrillos. Las entradas ya están a la venta a través de Joinnus.