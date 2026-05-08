Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fredi Ghoul, el coreógrafo viral en Tiktok por sus puestas en escena.
Fredi Ghoul, el coreógrafo viral en Tiktok por sus puestas en escena.
/ Fredi Ghoul
Por Alejandra Garboza

A los 15 años, cuando era alcalde escolar en su colegio de Villa María del Triunfo, Fredi Ghoul, o Fredi en esa época, no soñaba con convertirse en uno de los coreógrafos más vistos de las redes sociales, en verdad ni siquiera bailaba. Mientras otros compañeros destacaban en los concursos de danza, él prefería dedicarse a otras cosas, como abrir un taller de danza para todos, pero no había presupuesto para contratar profesores. Así que tomó una decisión que terminaría cambiándole la vida: aprender a bailar para enseñar lo poco que sabía.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.